東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起

【各區二手最新市況】早前航空業出現裁員潮，令不少機組人員放售單位，部分業主願意提供議價空間，從而刺激區內成交。東涌11月截至26日累錄94宗成交，已超越10月全月的83宗成交，升約13.3%。美聯高級

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