沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交

【各區二手最新市況】沙田大圍站上蓋新盤柏傲莊I及II熱銷，吸走二手市場不少購買力。大圍全區11月截至25日暫錄12宗成交，較上月的42宗，大幅下跌71.4%。利嘉閣高級區域董事黃萬盛指，由於柏傲莊II

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