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荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客

置業家居 2020/11/28

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【各區二手最新市況】荃灣西站近年愈來愈多新晉屋苑落成，這類新興物業鄰近港鐵站，故受市場追捧。荃灣西站一帶11月截至26日共錄44宗成交，已超越10月全月的16宗，大幅增加28宗或1.75倍。中原副分區

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欄名 : 封面故事

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