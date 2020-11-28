荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客 置業家居 2020/11/28 分享： 【各區二手最新市況】荃灣西站近年愈來愈多新晉屋苑落成，這類新興物業鄰近港鐵站，故受市場追捧。荃灣西站一帶11月截至26日共錄44宗成交，已超越10月全月的16宗，大幅增加28宗或1.75倍。中原副分區 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 今日 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 今日 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 今日 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 今日 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 最新專欄文章 更多 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 今日 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 今日 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 今日 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 今日 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 2020/11/21 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入