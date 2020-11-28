住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 置業家居 2020/11/28 分享： 特首林鄭月娥發表新一份施政報告，未有如市場預期放寬$1,000萬以上樓宇按揭成數，更強調無打算調整各項住宅印花稅安排。根據代理提供的數據，本月截至26日，本港10大屋苑暫錄232宗買賣成交，交投平穩， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 今日 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 今日 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客 今日 荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 今日 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 最新專欄文章 更多 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 今日 將軍澳海天晉頂層特色戶 $3,150.75萬成交 荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客 今日 荃灣西柏傲灣2房造價逾千萬 不乏捧場客 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 今日 沙田及大圍新盤搶客 名城本月暫錄4宗成交 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 今日 東涌映灣園量價齊升 2房$600萬起 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 2020/11/21 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入