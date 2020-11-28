啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化

【焦點項目】過去10年恒地主力推動市區重建，在紅磡、大角咀進行多個大規模收購，未來數年相信重點會集中在啟德區發展，恒地在啟德區投入大量資源明年將進入收成期。

資料顯示，恒地近年投資數以百億元資金，在啟德

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