啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 置業家居 2020/11/28 分享： 【焦點項目】過去10年恒地主力推動市區重建，在紅磡、大角咀進行多個大規模收購，未來數年相信重點會集中在啟德區發展，恒地在啟德區投入大量資源明年將進入收成期。 資料顯示，恒地近年投資數以百億元資金，在啟德 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 今日 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 今日 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 最新專欄文章 更多 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 今日 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 今日 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 2020/11/21 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 2020/11/21 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 2020/11/21 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 發展商 啟德 恒基地產（00012） 一手市場 銷售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入