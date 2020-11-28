貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 置業家居 2020/11/28 分享： 【5G時代】多年來恒地旗下項目積極推動智能家居，面對5G科技的成熟，林達民指出，恒地會貫徹智能家居新方向，將旗下項目，打造成為全港最先進屋苑。 「隨着5G時代來臨，明年推售的全新項目包括推售中的屯門帝御 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 今日 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 今日 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 最新專欄文章 更多 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 今日 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 今日 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 2020/11/21 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 2020/11/21 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 2020/11/21 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 恒基地產（00012） 發展商 5G 機械人 智能家居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入