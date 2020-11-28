貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑

【5G時代】多年來恒地旗下項目積極推動智能家居，面對5G科技的成熟，林達民指出，恒地會貫徹智能家居新方向，將旗下項目，打造成為全港最先進屋苑。

「隨着5G時代來臨，明年推售的全新項目包括推售中的屯門帝御

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