恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 置業家居 2020/11/28 分享： 受新冠肺炎疫情影響，實體經濟及樓價均受一定影響。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民強調，過去數季在疫情困擾下，一手市場銷情持續理想，反映置業信心未失。展望來年樓市，認為市場需要時間「康復」，預期樓市 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 今日 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 今日 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 最新專欄文章 更多 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 今日 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 今日 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 2020/11/21 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 2020/11/21 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 2020/11/21 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 疫情 新冠肺炎 發展商 一手市場 恒基地產（00012） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入