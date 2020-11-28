恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上

受新冠肺炎疫情影響，實體經濟及樓價均受一定影響。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民強調，過去數季在疫情困擾下，一手市場銷情持續理想，反映置業信心未失。展望來年樓市，認為市場需要時間「康復」，預期樓市

...