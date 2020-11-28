$1,000萬以上物業 按揭未放寬有因

星期三公報的施政報告，可能令不少換樓客失望。原先市場廣傳的放寬$1,000萬以上按揭的消息，原來是「流料」。但可再次確認的是，無論印花稅辣招抑或按揭措施，目標都是維持樓價在一個脆弱的平衡點，既不能大升，又不能大跌。

雖然事前市場對放寬$1,000萬以上物業按揭的傳聞甚囂塵上，但最終施政報告對放寬住宅按揭不置一詞；只有非住宅物業撤銷現行的雙倍印花稅。

政策目標非照顧換樓客

如果回看市場上支持放寬樓按的觀點，其實有一定的理據：樓價$1,000萬的物業，在現行按保措施下可借樓價8成的按揭，首期$200萬。樓價$1,001萬的物業，銀行標準按揭上限只有樓價5成，首期$500.5萬。首期的差幅令樓價千萬元以上物業的交投較為疏落，業主換樓難度大增。而此種差異，本身並沒有甚麼道理可言。

但小業主換樓是否困難，可能並非官方的優先考慮—一如上文提及，政策的主要目標，是控制樓價既不大升、亦不大跌。眼前的證據，是非住宅物業在過去一年樓價出現較明顯調整（例如工廈樓價指數在一年半內下跌了約15%），官方在早前便放寬了非住宅物業的按揭成數上限、在本周進一步取消雙倍印花稅。

但住宅樓價經過去年的社會運動、今年的肺炎疫情，卻沒有明顯調整，近日新盤更出現破紀錄的認購，此情此景，似乎又欠缺放寬住宅按揭成數的理據。

盡力維持樓價不大升大跌

而去年10月官方放寬按保，原因之一，可能是6月樓價觸頂回落。在此不是說政府為了托市而調整按保，但至少樓價回落，增加了放寬措施的可能性。但今年樓價窄幅上落，如果政府目標是樓價不要大升大跌。那客觀上進一步放寬樓按的空間便較去年收窄。

如果樓價一時三刻沒有大幅調整，$1,000萬以上物業按揭的5成上限可能會維持較長時間。未來$1,000萬以上二手物業成交較為疏落的情況可能維持。而對於有需要購買$1,000萬以上物業的買家來說，要不就是考慮購買有高成數按揭安排的一手物業，要不就是努力儲足換樓所需首期。

宏觀而言，在資金流入、拆息低企、未來供應未見有效增加的環境下，未見得住宅樓價會有很大的下調壓力。失業率偏高、個別業主要放盤離場，在資金充裕的市場亦不難獲買家吸納。二手市場放盤未見大量積壓的話，樓價難有大幅下調，出現的只會是資產由一些人手中轉向另一些人手中。

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▲ 今年的施政報告只撤銷非住宅物業的雙倍印花稅，未有再放寬住宅按揭。（資料圖片）