拆工廠建西鐵綫 變身住宅 置業家居 2020/11/28 分享： 【屋苑前身】環宇海灣部分座數位置前身為工廈，包括保華工業大廈及華基工業中心，當年因應西鐵綫興建，政府根據《鐵路條例》而須強行收回及清拆，工廠被逼結業，當年收地賠償每呎為$350。資料顯示，華基工業中心 ... 欄名 : 屋苑深度遊 相關文章 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 屋苑解構 今日 屋苑解構 屋則大觀園 今日 屋則大觀園 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 最新專欄文章 更多 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 今日 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 屋則大觀園 今日 屋則大觀園 環宇海灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入