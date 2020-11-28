拆工廠建西鐵綫 變身住宅

【屋苑前身】環宇海灣部分座數位置前身為工廈，包括保華工業大廈及華基工業中心，當年因應西鐵綫興建，政府根據《鐵路條例》而須強行收回及清拆，工廠被逼結業，當年收地賠償每呎為$350。資料顯示，華基工業中心

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