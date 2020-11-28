屋苑解構 置業家居 2020/11/28 分享： 景觀：第1座位處單邊 享公園海景 環宇海灣單位分別可望海景、公園景、山景、區內市景、樓景、馬路景及遠墳場景。當中第1及8座為單邊座數，景觀相對開揚，部分第1座A、B、E及F室，客廳向西面，可望藍巴勒海峽 ... 欄名 : 屋苑深度遊 相關文章 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 拆工廠建西鐵綫 變身住宅 今日 拆工廠建西鐵綫 變身住宅 屋則大觀園 今日 屋則大觀園 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 最新專欄文章 更多 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 今日 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 屋則大觀園 今日 屋則大觀園 環宇海灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入