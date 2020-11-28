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屋苑解構

置業家居 2020/11/28

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景觀：第1座位處單邊 享公園海景

環宇海灣單位分別可望海景、公園景、山景、區內市景、樓景、馬路景及遠墳場景。當中第1及8座為單邊座數，景觀相對開揚，部分第1座A、B、E及F室，客廳向西面，可望藍巴勒海峽

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欄名 : 屋苑深度遊

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