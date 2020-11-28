屋則大觀園 置業家居 2020/11/28 分享： 環宇海灣7座物業共1,717伙，其中分層戶佔1,662伙，佔約98%，提供2房至4房，實用面積由482至914平方呎，主打3房戶，佔全盤約46.5%，屋則亦較多，可細分淨3房、3房（連套房）、3房（連 ... 欄名 : 屋苑深度遊 相關文章 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 拆工廠建西鐵綫 變身住宅 今日 拆工廠建西鐵綫 變身住宅 屋苑解構 今日 屋苑解構 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 最新專欄文章 更多 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 今日 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 今日 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 今日 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 2房：3款屋則選擇 間隔實用 今日 2房：3款屋則選擇 間隔實用 屋苑解構 今日 屋苑解構 環宇海灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入