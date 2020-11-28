環宇海灣7座物業共1,717伙，其中分層戶佔1,662伙，佔約98%，提供2房至4房，實用面積由482至914平方呎，主打3房戶，佔全盤約46.5%，屋則亦較多，可細分淨3房、3房（連套房）、3房（連

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