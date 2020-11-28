新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 置業家居 2020/11/28 分享： 新加坡優質物業一向吸引不少港人投資。其中信和集團、日本積水住宅與遠東機構三個發展商共同開發的新加坡One Holland Village（荷蘭村一號），位於傳統黄金地段第10區，屬綜合發展項目。 One ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 2020/11/21 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 2020/11/14 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 2020/11/07 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 2020/10/31 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 2020/10/24 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入