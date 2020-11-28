Francfranc聖誕系列精品 浪漫可愛 置業家居 2020/11/28 分享： 除了北歐風家具的代表IKEA外，日本人氣居家品牌Francfranc亦推出聖誕系列；前者樸素實用、後者精緻可愛，兩種不同風格讓你在家居的布置上有更多選擇。 Francfranc的聖誕樹系列，同樣是令人琳 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 2020聖誕新品登場 輕鬆營造節日氣氛 今日 2020聖誕新品登場 輕鬆營造節日氣氛 最新專欄文章 更多 2020聖誕新品登場 輕鬆營造節日氣氛 今日 2020聖誕新品登場 輕鬆營造節日氣氛 London Design Festival 2020 反思當下‧前瞻未來 2020/11/21 London Design Festival 2020 反思當下‧前瞻未來 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 2020/11/21 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 Affordable Online Art Fair 2020 不一樣的藝術之旅 2020/11/14 Affordable Online Art Fair 2020 不一樣的藝術之旅 編輯推介 2020/11/14 編輯推介 聖誕節 家居 IKEA Francfranc 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入