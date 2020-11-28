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Francfranc聖誕系列精品 浪漫可愛

置業家居 2020/11/28

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除了北歐風家具的代表IKEA外，日本人氣居家品牌Francfranc亦推出聖誕系列；前者樸素實用、後者精緻可愛，兩種不同風格讓你在家居的布置上有更多選擇。

Francfranc的聖誕樹系列，同樣是令人琳

...

欄名 : 家居頭條

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