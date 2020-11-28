2020聖誕新品登場 輕鬆營造節日氣氛

普天同慶的日子快將來臨，又是時候布置家居，燃起燭光，在串串掛飾的閃閃聖誕樹旁，與一眾親朋好友同度歡樂時光，一暖心頭。今期從布置出發，為大家搜羅最新的節日單品。

IKEA環保聖誕樹 創意實用

以往的聖誕假期

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