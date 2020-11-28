善用大數據 促成「真．智慧旅遊」

受社會事件及新冠疫情影響，旅遊業正經歷超級寒冬，各持份者除了急於救亡，亦應檢視行業不足，為未來復甦做好準備。近年當局推動智慧旅遊，嘗試在多個範疇加入創科元素，惟相關發展至今仍處於起步階段。多個國家早已運用大數據分析旅客流量及喜好，值得政府及持份者借鏡。

「智慧旅遊」泛指應用資訊及通訊科技（ICT）、手機通訊、雲端運算、人工智能（AI）等，建立創新的工具及策略方向。世界旅遊組織形容，旅遊業是其中一個最早步入數碼商業模式的行業，而在數碼化的過程中，業界能從中創造新的商機，促進可持續發展。

本港數年前已就智慧旅遊訂下政策方向。當局於2017年公布《旅遊業發展藍圖》，表明其中一個發展策略是「推動智慧旅遊」，目標在2017至2021年推出一系列短中期措施，包括在旅遊熱點加強Wi-Fi的設施等。

旅發局去年初向立法會提交的年度工作計劃，部分重點也有創新科技的應用，例如加強與Google合作推出應用程式，方便旅客規劃行程；把官方網站發展成實現「智慧旅遊」的核心平台，因應旅客的資料及瀏覽習慣，提供更個人化的內容。

港智慧旅遊 仍停留基建發展

雖然當局推出不少與智慧旅遊相關的措施，但智慧旅遊發展並不局限於此。香港理工大學酒店及旅遊業管理學院助理教授梁堯忠接受傳媒訪問時形容，本港目前推動智慧旅遊的工作，仍停留在基建發展方面，例如增加Wi-Fi熱點，認為應多加運用大數據。

事實上，很多國家早已開始運用大數據，推動旅遊業發展。歐洲統計局（Eurostat）數年前發表一份關於旅遊業應用大數據的報告，指出數據一般可從通訊系統、商業交易流程等地方收集。Eurostat以量度旅客流量為例，指出流動網絡數據是最常用的資料，加上詳細通話紀錄、訊號資料等，則可更大範圍覆蓋、更完整地記錄旅客的足迹。

以歐洲著名旅遊城市阿姆斯特丹為例，當地的人口、旅客和交通運輸量不斷增長，卻無法擴展相關基建設施，因此要從人流管理方面入手。當地政府早年與多間私人機構合作，推出人群監察系統，利用智能手機的Wi-Fi訊號、智慧鏡頭，配合開放數據，實時評估特定地區的繁忙程度。若某個地區因過度擁擠而有安全風險，當局可適時介入，包括向大眾發放信息，呼籲他們避免到訪，或在指定道路上實施單向行車。

大數據管理人流 港應深思

回到香港，智經近日發表《未來之「旅」：回顧香港旅遊業20年的高山低谷》研究報告，剖析本地旅遊業面對的4大矛盾，其中一項是主客失衡。香港能吸引旅客到訪固然是好事，但若人流協調等工作不夠周全，不僅有損旅客體驗，更會影響居民日常生活。如何運用大數據管理人流，值得本港思考。

大數據應用是旅遊業的發展趨勢，但前提是要有高度開放的數據系統配合，其中私人公司有多願意分享數據，對發展智慧旅遊起了關鍵作用。旅遊初創企業TravelFlan目前把AI融入即時通訊工具，解答旅客問題，長遠希望發展成一個為旅客度身訂造行程的平台。其創辦人趙健鷹接受傳媒訪問時透露，現時Facebook會與他們分享用戶的性別、年齡、居住地等數據資料，該公司會從這些資料猜測客戶的喜好，替他們設計行程。

龐大數據量 助提供個性化服務

他認為，如要提供個性化、獨特的服務，必須要有龐大的數據量，需要與旅遊目的地的旅行社、航空公司等合作，但索取數據要打破既得利益集團對資料共享的猜忌。

政府資訊科技總監辦公室早於2011年設立一站式網站「資料一綫通」，各政策局及部門、部分公營機構及私人公司會在網站開放數據予公眾免費使用。截止去年底，已發放約4,000個數據集。

不過，香港互聯網協會發起的「香港開放數據指數」計劃今年發表報告，批評部分與公眾利益相關的數據未有在「資料一綫通」上釋出，而且網站上的數據不少屬於非開放數據格式，令數據無法使用。

再者，「資料一綫通」上有數以十計的政府部門、公營機構及私人公司上載數據，當中商務及經濟發展局提供的數據，部分與旅遊業有關，但該網站在分類的欄目無「旅遊」的選項，業界難以快捷地查閱所需數據。當局可考慮加強整理與旅遊業相關的數據，有系統地與業界及初創公司共享。

當局應加快步伐做好收集數據的基建，同時鼓勵各部門和私人機構開放數據，讓持份者能利用數據迎合旅客需要，促使旅遊業真正「智慧」起來。

▲ 當局應做好收集數據的基建，並鼓勵各部門和私人機構開放數據，讓持份者能利用數據迎合旅客需要，使旅遊業真正「智慧」起來。（資料圖片）