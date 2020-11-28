淘汰燃油 新能源運輸成大勢

購買新車，你還會買傳統燃油引擎車嗎？特首周三（25日）發表施政報告，宣告明年將推出首份電動車普及化路綫圖。該藍圖繪畫未來陸上交通革命的想像，預計在2040年停售傳統燃油私家車，同時刺激電動車等新能源汽車的發展，希望一箭雙鵰，減緩排放溫室氣體和路邊空氣污染物。

港府將推 電動車普及路綫圖

政府官員向傳媒「放風」稱，倫敦和新加坡分別在2035年及2040年停售內燃引擎車輛，香港會參照這兩個地區的做法，訂定措施及時間表，預計明年第一季公布詳情。

2035年距離現在足足15年，倘若我們看遠點，便會發現更多進取的國家，把淘汰傳統燃油車的死綫，釘在10年之後（2030年），例如丹麥、瑞典、荷蘭、以色列、愛爾蘭等。北歐的挪威走得更前，5年後（2025年）便要跟汽、柴油車「講拜拜」。相較之下，香港政府在環保大潮上，並不太積極。

無論如何，有目標比沒目標好。這些時間綫正好提醒車主：在不久的將來，傳統燃料車輛可能被限制只能在某些地區或路段行走，二手車價恐怕會大貶值。你，還會/敢買嗎？

施政報告指出，香港爭取在2050年前達至碳中和，以對應日益嚴峻的全球氣候變化。汽車是僅次於發電廠的第二大溫室氣體來源，更是路邊空氣污染的主兇，一場車輛能源革命勢在必行。

這場革命過去起動不了，源於技術未能突破，減排板斧來來去去只有管制廢氣排放標準。隨着電動車產業愈趨成熟，生產成本大幅下調，加上全球氣候變化「殺到埋身」，促成電動車被看高一綫。雖然2020年電動車僅佔全球汽車銷量的3%，不過國際會計師事務所德勤預計，2030年每出售3部汽車，便有一部是電動車，反映電動車業界一片榮景。

國務院計劃 加快充電基建投資

今年7月1日，僅成立17年的電動車龍頭Tesla，市值首度超越豐田這個老牌子，成為全球身家最厚的汽車製造商。回到亞洲，中國國務院最近公布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，定下2025年新能源車佔汽車銷量約20%，同時計劃加快充電基建投資。至於南韓，現代汽車及子公司起亞汽車（Kia）今年頭10個月便出口近10萬輛電動車，按年增長71.3%。

反觀香港，今年頭9個月登記私家車數目是64.3萬輛，電動私家車只佔當中的1.6萬輛（約2.5%）。其實，政府在2009年曾企圖把香港發展成亞洲最廣泛使用電動車的先驅，奈何只得一陣虛火。及至去年，申訴專員公署更主動調查，批評環保部門在推動電動車發展上，有7個不力之處，包括沒向公眾清晰說明電動車政策的轉變、公共充電設施不足、未有制定明確的充電收費政策、充電泊位經常被非電動車佔用等。

淘汰化石燃料汽車、發展新能源運輸是大勢所趨，政府推出的電動車普及化路綫圖是否準備好接招，很快揭盅。

▲ 隨着電動車產業愈趨成熟，生產成本大幅下調，加上全球氣候變化「殺到埋身」，促成電動車被看高一綫。（資料圖片）