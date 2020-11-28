更整全戰略 完善港科技人才供應

最新公布的《施政報告》繼續在多個範疇推動香港創科的發展，其中在科技人才供應鏈方面，港府在「上、中、下」各個環節皆有着墨。所謂「上」，是指尖端人才的供應，港府推出20億元、為期5年的「傑出創科學人計劃」，吸引海外傑出人才來港從事科研工作；「中」是指初創企業家及僱員，港府推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，資助約200間初創企業，又推出「大灣區青年就業計劃」，資助企業聘請本地大學畢業生到大灣區工作；「下」是指學校培訓，港府推行為期3年的電子學習資助計劃，確保家境困難的學生有平等學習機會。「創科未來」作為本地創科政策的智庫，一方面肯定港府的努力，一方面也想指出缺漏，使政策更加完善。

綜觀世界各地其他創科中心的歷程，人才無疑是重中之重。獲得科技人才不外乎兩種途徑：一是依靠本地培訓，二是從外地輸入。在輸入外地專才方面，我們相信《施政報告》中的「傑出創科學人計劃」確可帶動本地科研水平，尤其一班參與計劃的本地科研人員可與世界頂尖人才合作，必是獲益良多。惟在執行過程中，港府宜保障本地人才的就業，例如必須證明招攬之精英為香港所缺乏，其團隊也要包含至少50%的本地研究人員（或在海外進行研究工作的港人），且科研項目未與本地機構重複。

針對技術實用性 輸入專才

其次，觀乎過往邀請海外學人來港的經驗，香港往往付出大筆資助，換來大學的基礎研究，卻忽視應用研究的需要，不但對本地產業變革無甚影響，更遑論在經濟上「收回成本」。今次港府應確保，有關鍵技術轉移至本地大學或企業，並針對這些技術的實用性和商品化的可能性，考慮申請。

在本地培訓方面，我們提議港府應有更開闊的眼光，除資助青年創業者和大學畢業生外，更可推動跨行業的「全民科技轉型」。港府可提供誘因，吸引傳統行業的現職僱員進修，且不限年齡，他們不一定投身熱門的創科行業，也有可能運用科技知識，變革傳統行業。

在執行層面，當局可提供廣闊、實用性強的課程選擇，並把申請門檻降低，例如有一定學歷的現職僱員可報讀較高階的課程，低技術工人和「銀髮族」也可再培訓，紓緩創科行業人手不足的問題。對於現時已從事科技行業的人員，港府可考慮資助他們到大灣區的創科企業短期實習，從而培養一批熟悉內地市場，又裝備足夠技術的人才。

全民培訓 建廣泛來源人才庫

雖然《施政報告》有提及僱員再培訓局的工作，例如推出第三期的「特別．愛增值」計劃，但這些都是針對失業人士的短期計劃。我們倡議的卻是針對全民、各行各業的科技培訓，以長遠增強本港科技競爭力為目標。香港的人口不能與中國和美國相比，這些國家即便有1%的人口晉身創科工作，也是龐大的數目；香港只有建立具有廣泛來源的科技人才庫，才能探索更多可能性。

在學校培訓方面，我們建議港府研究把資訊科技或綜合科學定為中學文憑試的必修科目，以應對全球日趨激烈的科研競爭環境。現時本地中小學多以招標形式，購買各種STEM教材、軟硬件等，將來可由投標改為恒常訂閱模式，讓學校得以經常更新教材。

整體而言，我們認為今次《施政報告》較着重科研和青年在大灣區的發展，並以撥款為主要手段。我們認為港府應有更整全的戰略目光，從多方位完善科技人才供應鏈，讓人才能在香港的土地上開花結果。

責任編輯：朱俊賢

▲ 港府應有更整全的戰略目光，從多方位完善科技人才供應鏈。圖為數碼港。（湯炳強攝）