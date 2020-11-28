幫父母賣魚不介意一身魚腥味 90後魚檔第二代：行行出狀元

年紀輕輕、今年只有29歲的華女，是將軍澳華記海鮮魚檔第二代負責人。

華女原本從事婚禮顧問工作，前途一片光明，但眼見父母年紀漸長，體力大不如前，於是決意辭職回魚檔幫手，每天朝七晚七在魚檔為魚剝皮拆骨，做到一身魚腥味及手指關節紅腫兼麻痺，卻從無怨言，更相信行行出狀元，賣魚都會有出頭天。

筆者在魚檔初見華女，有很深刻的印象，素顏的她頭髮上布滿大大細細的魚鱗、眼鏡從鼻子微微滑落、白色圍裙上有一絲絲魚血......很難想像一個只有二十多歲的女孩子，會有這樣的造型，遂直接問華女：「你喜歡自己這個外形嗎？」爽朗的華女笑說：「由頭到尾我都不介意，因我不是一個斯文的女仔。而且做魚檔其實都幾好，可以認識不同種類的海產，這是一門很高深的學問，真的很專業。」

3年前華女未轉行賣魚時是婚禮顧問，日日見盡靚衫靚景，跟魚檔的反差確實很大。「我以前做婚紗攝影及禮服顧問，大約做了4-5年左右，發展都不錯。我很喜歡這份工作，因結婚一世人只有一次，每次能成功替一對新人籌辦完美的婚禮，我就有很大的滿足感。」

當華女視婚禮顧問為終身職業，卻開始發覺爸媽年紀漸大，體力不復當年，思前想後便決定辭職到爸爸的魚檔幫手。「當時我也有另一想法，魚檔因工時長及很辛苦，又要擔擔枱枱，已很少年輕人願意入行，所以我希望傳承這個夕陽行業。」

魚檔潛規則：不要問只管看

華女小時候經常在魚檔穿梭，但落手落腳做就絕無僅有，於是第一日開工便發生了趣事。「我爸爸在魚檔大聲叫我替他取一個chord（音譯），我不知是甚麼，他又不作解釋，阿媽見我無反應，就提我是裝魚的發泡膠箱。於是我去取箱，但阿爸見到說不是這個，還大大聲不斷講：『我要chord呀！』我又再取個另一個箱，怎知爸爸見到即反白眼，只是無限loop不斷講：『chord、chord、chord.....』我當時有點嬲，於是把所有發泡膠箱搬到魚檔，爸爸這時才指着其中一個說：『是有窿的發泡膠箱。』」

華女這時終於明白，因魚檔太繁忙，沒有人會停下來教導你，只靠自己執生，以及「睇多啲」，華女從此便不斷觀察父母的工作，聰明的她亦很快學上手。

知識可以慢慢累積，但技巧始終要工多藝熟，欲速則不達，經常要拿刀劏魚的華女，有一天便發生意外。「有個師奶買了一條3斤重的馬頭魚，體積較大，她要求切件，當時還有其他客人在等，因我太心急，不小心一刀劈落手指，當時很痛，即時感覺到手套內好濕，我想是鮮血，但記得爸爸媽媽以前教落要以服務客人為先，故此我都忍痛處理魚的內臟，但過了一會真的太痛，忍不住除掉手套，發現全隻手都是血，我便立即到附近的藥房買止血藥品，血才慢慢止下來。」

對於這次的意外，華女自言並不當作一回事，皆因她深明魚檔是一個很辛苦的行業，難免會有損傷。「由於我經常要搬貨，切魚時又要舉起手用力斬，膊頭位會不時痛，我便搽按摩膏，如有時間就拉筋紓緩一下。魚有很多刺，劏魚有時不小心會被拮到，真是十指痛歸心。」

性格硬淨的華女，也不介意身上充滿魚腥味。「整個魚檔都充斥魚腥味，我聞慣了不覺得臭，但其他人聞到可能不太喜歡，所以當我放工約了朋友食飯，便會噴一點香水減少身上的氣味。」

師奶不停壓價 要誠懇拒絕

在魚檔已工作約3年，累積不少經驗，但可能華女樣子天生童顏，有些客人不時質疑她的能力。「有些客見我樣子像𡃁妹，就會直接話：『如果你唔識，就搵其他人來啦！』有客買完魚後，就不停問我識唔識劏，我不會出聲，直接劏畀他們看。」華女更笑說不少師奶特別喜歡向她壓價。「條魚標明是32元，她們會話30元得啦！我會用很誠懇態度及堅持的語氣跟她們說：『是32元。』她們通常都會付回原價。」

華女除了是「反殺價」高手外，也善用網上平台售賣海鮮，最近為華記海鮮開設了Facebook專頁，在網上售賣海鮮，她還不時推出一些新點子。「除了有一些海鮮套餐外，都想試下做團購，希望給客人多一點選擇。」

作者：招美寶

責任編輯：鄺素媚

▲ 華女說自己性格男仔頭，故不介意做魚檔。她更說街市是一個充滿人情味的地方，可以經常跟街坊閒話家常，十分愉快。（黃建輝攝）

▲ 華女很感謝媽媽給她的支持，更教曉她很多海鮮知識。（黃建輝攝）

▲ 華女經常要斬魚，手指用力過度，手指關節有時會紅腫起來。（黃建輝攝）

▲ 不少熟客經常問華女有甚麼時令海鮮，華女說近期會推介三點蟹及花竹蝦（圖）。（黃建輝攝）

▲ 不少熟客經常問華女有甚麼時令海鮮，華女說近期會推介三點蟹（圖）及花竹蝦。（黃建輝攝）

▲ 未做魚檔前，華女並不懂得劏魚，但現在只見她手起刀落，動作熟練。（黃建輝攝）

▲ 未做魚檔前，華女並不懂得劏魚，但現在只見她手起刀落，動作熟練。（黃建輝攝）

▲ 華女從前從事婚禮顧問，跟同事相處十分融洽，離開時也很不捨。（被訪者提供）