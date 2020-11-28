青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽

為了支援疫境中的年輕一代，恒生-聖雅各福群會青年職學平台「I am…」將於12月5至6日舉辦「I am…虛擬升學及行業資訊博覽2020」，為年輕人提供緊貼市場趨勢的升學及就業資訊，屆時將有不同界別的人

...