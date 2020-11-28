青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽 副刊版 2020/11/28 分享： 為了支援疫境中的年輕一代，恒生-聖雅各福群會青年職學平台「I am…」將於12月5至6日舉辦「I am…虛擬升學及行業資訊博覽2020」，為年輕人提供緊貼市場趨勢的升學及就業資訊，屆時將有不同界別的人 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 港島香格里拉酒店秋季當造套餐 今日 港島香格里拉酒店秋季當造套餐 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 2020/11/27 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 2020/11/27 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 2020/11/27 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 2020/11/26 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入