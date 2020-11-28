港島香格里拉酒店秋季當造套餐

深秋時節，港島香格里拉酒店行政總廚Uwe Opocensky為米芝蓮星級珀翠餐廳設計了新一季晚市套餐（$1,088起），特意挑選多種當造食材入饌，分享豐收季節的非凡滋味。限定菜式以南瓜、芹菜根及松露等

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