港島香格里拉酒店秋季當造套餐 副刊版 2020/11/28 分享： 深秋時節，港島香格里拉酒店行政總廚Uwe Opocensky為米芝蓮星級珀翠餐廳設計了新一季晚市套餐（$1,088起），特意挑選多種當造食材入饌，分享豐收季節的非凡滋味。限定菜式以南瓜、芹菜根及松露等 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽 今日 青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 2020/11/27 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 2020/11/27 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 2020/11/27 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 2020/11/26 美式燒烤餐廳Smoke & Barrel推出全新午餐 飲食資訊 餐廳情報 酒店 餐廳 澳洲 菜式 酒吧 咖啡 海鮮 甜品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入