達人帶路 新蒲崗電影場景之旅

香港黃金時期的電影業，有「東方荷李活」之譽，拍攝的場景也深受外地戲迷追訪。Facebook專頁「電影朝聖」版主王冠豪（Gary）醉心電影場景考究，指新蒲崗也有不少電影在此取景。這次不妨由他帶路，訴說新蒲崗為何是戰後的片場中心，再旁及新浪潮的發軔，走到一系列的杜琪峯警匪片場景，趁周末來一趟港產星光之旅。

是次導賞活動，本是香港設計中心主辦的第3屆「BODW城區活動」一部分節目，透過200多場的設計創意節的項目，與社區相連緊扣，惟疫情反覆令不少實體活動要延期至明年1月。但這次「新蒲崗電影朝聖」之旅，也可按圖索驥參觀，當然要保持適當的社交距離了。

電影朝聖 場地考據

FB專頁「電影朝聖」版主Gary為70後，他表示童年時爺爺嫲嫲居住新蒲崗，假期時會在此區小住。「印象中，這裏很多潮州人，是老店雲集的舊社區，供應民生所需。但近年新蒲崗有所規劃以致發展甚速，老舖結業，也多了中產屋苑及商場進駐，為社區帶來改變。做電影場景考據時，也想為各區做多點記錄。」

Gary說研究電影，也不一定要從文本着手，反而可延伸不同可能。「港人自以為很熟香港，但往往忽略很多細節。記得有次陪日本朋友遊港，若帶他們看『星光大道』肯定不收貨。其中一個日本人，會去看拍《無間道》的後巷，原來日本有雜誌作香港場景介紹，說起來也有些慚愧。這也是了解香港作為獨一無二的城市味道，一個很好的切入點。」

昔日片場 選址鑽石山新蒲崗

香港於二戰後百廢待興，Gary說不少電影片場會選址於鑽石山、新蒲崗一帶。「1940年代，寧波闊少李祖永與製片大王張善琨成立永華影業公司，從界限街搬來這區建成片場，拍了《清宮秘史》及《國魂》等巨製。但後來在債台高築下，於1950年代中期將片場易手至電懋，出產過一系列經典的國語電影。可惜其老闆陸運濤於1964年因空難於台灣逝世，公司也走下坡。及後片場再由嘉禾電影接手，培養出李小龍、成龍、許冠文等巨星。90年代香港電影市道萎縮，嘉禾片場也結業，建成了現在的嘉峰臺屋苑。」

除此之外，舊大磡村一帶也是不少片場選址之處，如堅城片場及大觀片場，Gary估計是50至60年代設製片廠，會多揀市區的邊陲位置。「人少、環境空曠之餘，後山也可以拍武俠片。」

Gary提到新蒲崗在60年代也是「文創之地」，與電影頗有淵源。「當年的《中國學生周報》辦公室，正設於新蒲崗的利森工業大廈。報刊於60年代介紹了不少法國新浪潮電影，深受文青歡迎，也間接啟蒙了許鞍華、徐克、吳宇森等導演。」Gary指出新浪潮電影的代表作之一、章國明於1979年執導的《點指兵兵》，其中一幕警匪追逐戲正在大有街拍攝。

衍慶街 《樹大招風》拍攝地

記者跟隨Gary遊走新蒲崗舊街，他表示這裏也是杜琪峯的至愛，《暗戰》、《大隻佬》、《大事件》等都取景於此。「衍慶街的金威珠寶金行，是《樹大招風》（銀河映像出品）的場景。有趣的是，大賊們打劫設定在九龍城，但現實中劇組卻到了幾個地方，即金行在新蒲崗、馬會於登打士街、馬會內則在紅磡寶石戲院拍攝，是為駁景魔法。」

另外，衍慶街也是《某日某月》的拍攝地。「因為電影的設定是90年代，剛好這條街的建築布局仍保留了那份感覺，唯一的穿崩位是出現SmarTone這個字。」Gary笑言。

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【同場加映】 招牌書法賞折

除了電影場景，作為舊區新蒲崗，這裏也保存了不少傳統招牌。李健明畢業於香港中文大學地理系，其後從事招牌及廣告製作，2016年發起「李伯伯街頭書法復修計劃」，着手修復香港街頭書法家李漢的手寫毛筆字。今年更發起「李漢港楷字體眾籌計劃」，成功發行香港第一款本地街頭書法家的手寫字體「李漢港楷」，由他導賞最是合適不過。

「工廠的招牌多數用白底紅字，價格便宜之餘，亦達到顯眼的效果。」李健明說以前工廠大廈總有一個招聘欄。「若女工做得不開心，上午辭工，可即看有否新工請人。」

李健明亦提到，招牌中以北魏體最為常見。「但師傅們會叫『北矮』，若你叫北魏體就是行外人。以前招牌師傅寫字，不是教書見慣的字體，可稱為異體字，有少少變化，令字看來更靈活生動，也凸顯師傅的個性和風格，不似今天的電腦字，好玩好多。」

在李健明的推介下，也有不少可供玩賞的招牌。

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 新蒲崗電影場景之旅（被訪者提供）

▲ 新蒲崗衍慶街是《某日某月》的拍攝地，一排密集的樓景充滿香港特色。（被訪者提供）

▲ 同為衍慶街，這間金威珠寶金行正是《樹大招風》中林家棟去打劫的地方，事隔幾年今天舖頭也有所變化。（被訪者提供）

▲ 同為衍慶街，這間金威珠寶金行正是《樹大招風》中林家棟去打劫的地方，事隔幾年今天舖頭也有所變化。（被訪者提供）

▲ 新蒲崗工廠大廈林立，以紅 A 大廈最為經典，但門禁森嚴，很有神秘色彩。（被訪者提供）

▲ Gary 所在的「合利潮州粉麵」，為電影《東方華爾街》的拍攝地之一。（被訪者提供）

▲ 今天的景福街，原有的麗宮戲院已變為越秀廣場，前面的老榕樹公園曾拍過《無間道》，講梁朝偉與前女友在此相遇。（被訪者提供）

▲ 今天的景福街，原有的麗宮戲院已變為越秀廣場，前面的老榕樹公園曾拍過《無間道》，講梁朝偉與前女友在此相遇。（被訪者提供）

▲ 60 年代新蒲崗曾有過啟德遊樂場，當中的過山車最為有名，是不少邵氏電影如《女殺手》、《邊緣人》等的拍攝地，結業後現改為彩虹道遊樂場。（被訪者提供）

▲ 李健明說一般招牌愛用白底紅字，貪有顯眼的效果。（被訪者提供）

▲ 這塊「愛麗斯髮廊」牌，據李健明說由 1978 年掛到現在。「以前的招牌，行序習慣由街外寫入街內，有『將客帶入店內』的吉祥寓意。」（被訪者提供）

▲ 李健明指以前的造字師傅：「中文字會寫得很活潑，反之因英文字款掌握不深，沒有美術根柢，寫時就較呆板。」（被訪者提供）