嚴懲難防瞞報 匿名檢測可紓窘態？

本地新冠肺炎確診突破6,000宗，歌舞群組更累增至367人。養和醫院有洗腎病人轉送公院初步確診，始透露妻子與歌舞群組有關。放眼全球，疫下瞞報時有出現，甚至曾觸發社區爆發。港府目前嚴懲撒謊者，以免延誤追蹤和治療，但染疫伴隨的污名，同樣可令人抗拒求醫檢測，或如實通報病源，抗疫工作恐將事倍功半。

人性會說謊 軟硬兼施促坦白

出現小型爆發的養和醫院指出，有接受腎部透析治療的72歲男病人到診時通過體溫測試，簽署確認沒與懷疑或確診個案接觸或群聚史，但隨後因喉嚨痛接受病毒測試，最終結果呈陽性。

本地第4波疫情與尼泊爾輸入的病毒株有關，衞生署曾指源頭可能是9月從尼國抵港的老婦。她檢疫隔離期間出現病徵，惟沒通報衞生署，回社區後感染親戚。而遠在澳洲地廣人稀的南澳州，一度連續數個月零確診，但有染疫薄餅店員本月謊報只是顧客，結果令當地大舉出現數十宗案例，上周更要封城。

本港爆疫之初，有企業高層隱瞞父母病徵，毋須負上任何刑責，其後港府打擊虛假或誤導資料的規例愈收愈緊，8月有謊報地址人士最終判監2周、緩刑2年，最高刑罰是1萬元罰款和6個月監禁。

公眾就疫情撒謊會拖延治療、妨礙追蹤，一旦連累醫護隔離或染疫，更有拖垮醫療系統之虞。南澳州州長揚言要薄餅店員問責，但各界對是否用嚴刑峻法莫衷一是，有學者和前綫醫護提醒，大棒有機會令人更抗拒合作或檢測，以保障私隱，又或避免更大麻煩。

美國康奈爾大學有份參與的心理學調查，早在1996年已發現一般人每日會說一兩次謊。《健康心理學期刊》亦指出，美國成人當中，約四分之一人承認沒如實交代疫下有否遵守社交距離，約三分之一病者拒認有新冠病徵，更有多達55%人會掩飾病情。

人類說謊，往往是為了迎合家人、朋友和社會的期望，今天若要背負有份傳播新冠肺炎的污名，恐怕更可能編織謊言。有心理學者囑咐，大家應緊記沒人能做到百分百誠實。

同志怕失業 韓准匿名留電話

本港已連續7天有雙位數不明源頭個案，惹人憂慮仍有極多隱形傳播鏈，但當中會否有人自知是跳舞或召妓染疫，仍執意撒謊免除尷尬？

5月韓國梨泰院同志夜店爆疫後，很多人擔心被迫出櫃後會丟掉工作拒絕檢測，當局了解後決定容許匿名化驗，只提交電話號碼以供聯絡即可，最終有1,627人匿名檢測、1宗確診。

醫管局昨日形容，社區疫症包圍醫院情況繼7、8月後再次出現，憂慮對醫院構成壓力，增加感染風險。衞生署曾表明，絕不容忍干犯檢疫規例，違者要負刑事責任，理據不言而喻；但當局且勿忘記，就算手執大棒，每個染疫者或多或少有說謊誘因，匿名檢測是否可行？是否可紓窘態？當局可盡快研究外地經驗，是否適合香港推行，令本港防疫更有效。

責任編輯：黃鑠安