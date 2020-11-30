中國無所不在的微信社交群，已變成好多人的噩夢。有人舉出最想退群的類別，家長老師群、業主群、項目群、生疏親戚群都是首選。

看過家長老師群的截圖也確令人煩，表面要裝出尊敬老師，但實際上，不少家長都對老師不滿。最大問題，其實是在所有家長都在的群中說話，令所有人都有壓力。有時老師發下功課或網課時間表就算了，可是當提到參加預習班等，大家就顯得戰戰兢兢。老師不會明說，但有時暗示幾句，令家長有種不知是否要跟大隊的壓力。

一個女兒剛升初中的朋友說，女兒的教師提醒她女兒，班中只有四個學生沒有讀預習班（提前暑假就把新學期的課程學好），所以四個人都是成績最差的。有時在群中，老師又會指出誰個學生功課沒對好，忍不住的家長就會大發脾氣，直指那不應該是老師的責任去對嗎？

今天的公司工作群也是直接把上班時間拉長了，不少職場打工族，都會收到老闆們深夜發來的信息，由於一定會有員工響應，所以你也不好意思不回覆顯示是同一夥（如果只發給你一個，還可以推說已睡了）。

最多吵鬧的是業主群，因為這班人才是實際住在一塊的，一定會有摩擦，而最多就是裝修聲音。業主群因大家都標註了住哪個單位，所以就常出現「住1608那位聽着啦！」或「702是你昨天放狗忘了洗地嗎？」各種對着幹和投訴。

而聽過最搞笑的是有人往群裏發：「我是803，由於我女兒今晚回得晚，作為父親不得不顯示一下家教。所以拜託啦，一會我會大聲責罵，勢必鬧喊女兒，到時驚動大家抱歉啦，彼此都是過來人，希望明白當爸爸的苦心。」