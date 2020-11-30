含添加纖維飲品可減脂肪吸收？

每次會面，Marco手上總拿着一大樽烏龍茶，這次我忍不住笑他：「看來你十分鍾情這牌子的烏龍茶！」他笑說：「隨身攜帶可提醒自己多喝水！」

「別只顧喝茶，也要多喝清水呢！以每日建議飲用八至十杯水份（一杯250毫升）計，茶類因含咖啡因，一日不宜多於四杯；你手上這樽裝茶分量為九百毫升，即一日不宜多於一枝。」我提醒他。

Marco尷尬地說道：「我嫌清水味道太寡，平日很少喝……」他隨即打開手機，指着某款樽裝綠茶說：「這款綠茶附有日本健康委員會的認證，註明是『特定保健用食品』，廣告聲稱可控制糖份吸收、減少熱量堆積、降低體內脂肪；它通過日本國家檢查，是否意味有效減脂？」

樽上可見有不少漢字，包括「體脂肪、糖、減、食事……」，容易惹人聯想，以為這綠茶可阻隔脂肪及糖份吸收，有助減重，但事實卻不然。

平日我們吃火鍋、烤肉時，總會喝上至少兩杯冰凍飲品，無論罐裝汽水、紙包飲品、或是酒精飲品如啤酒、紅酒等；未計進食的分量，單單飲品的熱量也不低。若改為選擇無糖綠茶，綠茶屬零卡路里飲品，意味可節省不少來自飲品的糖份及卡路里，減少致肥機會；綠茶是不會幫助阻隔食物中脂肪的吸收，甚至燃燒體內脂肪等。

Marco再將圖片的成分放大，問：「成分上還寫上這個……難消化性糊精，說是一種膳食纖維……」

「難消化性糊精（Indigestible dextrin），是提煉自粟米的碳水化合物，是一種水溶性纖維，不被人體消化吸收；它無色無味，常用作添加入食品中的水溶性纖維；其安全性經FDA（美國食品及藥物管理局）認可，毋須訂立安全建議攝入分量。這樽裝綠茶獲日本評為具保健作用，也是基於它含有這添加成分。」我解釋。

除綠茶外，近年市面上亦見有汽水加入難消化性糊精，以提升其纖維含量及營養價值。事實上，它進入腸道內，可減慢食物中糖份及脂肪被消化、吸收的速度，令血糖及三酸甘油脂的上升速度減慢，而非減少其於身體的吸收。飲用這些飲品，並不等同有配額可放肆大喝而不致肥呢！