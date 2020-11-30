矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 副刊版 2020/11/30 分享： 坊間茶飲店多不勝數，各有特色。最新一間Golden Diamond Truffle為全新茶飲品牌，走高貴路綫，進駐K11 MUSEA。以矜貴食材松露為主題，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品，將茶飲 ... 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 2020/11/25 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 2020/11/23 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 2020/11/18 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味 2020/10/21 意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味 型格輕食 全港首創鐵板三文治 2020/05/13 型格輕食 全港首創鐵板三文治 飲食資訊 餐廳情報 K11 MUSEA 茶品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入