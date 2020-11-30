矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA

坊間茶飲店多不勝數，各有特色。最新一間Golden Diamond Truffle為全新茶飲品牌，走高貴路綫，進駐K11 MUSEA。以矜貴食材松露為主題，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品，將茶飲

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