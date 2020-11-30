  • 18°C
香港時間 : 20201130日 (一) 02:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA

副刊版 2020/11/30

分享：

坊間茶飲店多不勝數，各有特色。最新一間Golden Diamond Truffle為全新茶飲品牌，走高貴路綫，進駐K11 MUSEA。以矜貴食材松露為主題，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品，將茶飲

...

欄名 : 新食力

最新專欄文章 更多

中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics
2020/11/25
中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics
牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式
2020/11/23
牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式
藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁
2020/11/18
藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁
意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味
2020/10/21
意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味
型格輕食 全港首創鐵板三文治
2020/05/13
型格輕食 全港首創鐵板三文治
飲食資訊 餐廳情報 K11 MUSEA 茶品

上一篇文章

Judas心水推介 juicy豬紅

下一篇文章

海味節瓜粉絲蒸蛋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？