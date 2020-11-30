星巴克推出冬日聖誕節飲品

即將踏入12月，開始進入倒數聖誕節階段了。星巴克今年以烤蘋果為聖誕主題，推出一系列聖誕飲品，包括烤蘋果鮮奶咖啡（$43/中），以經典鮮奶咖啡為基調，於特濃咖啡和經蒸煮的幼滑鮮奶中，加入香濃蘋果醬製成。

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