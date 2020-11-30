星巴克推出冬日聖誕節飲品 副刊版 2020/11/30 分享： 即將踏入12月，開始進入倒數聖誕節階段了。星巴克今年以烤蘋果為聖誕主題，推出一系列聖誕飲品，包括烤蘋果鮮奶咖啡（$43/中），以經典鮮奶咖啡為基調，於特濃咖啡和經蒸煮的幼滑鮮奶中，加入香濃蘋果醬製成。 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 港島香格里拉酒店秋季當造套餐 2020/11/28 港島香格里拉酒店秋季當造套餐 青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽 2020/11/28 青年職學平台「I am…」虛擬升學及行業資訊博覽 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 2020/11/27 Botanique巴西Six Senses將於2021年開業 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 2020/11/27 Kit Kat推出香港特色Hello Kitty擺設禮品套裝 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 2020/11/27 Pizza Hut推出全新 「食GREEN啲」必勝批 飲食資訊 飲品推介 咖啡 聖誕節 飲品 星巴克 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入