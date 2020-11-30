「圈套法」扭曲施政報告 4大盲點

近年部分傳媒報道施政報告時，傾向使用「圈套法」：刻意把洋洋灑灑數萬字的內容，單純「套」在一個影響範圍細的敏感點，再透過煽動港人對內地的不滿情緒，繼而否定全份報告--至於今年「圈套」，則落在鼓勵青年北上大灣區的就業和創業計劃的頭上。

同樣手法，屢見不鮮。經典例子有2016年的施政報告建議「引入100名一帶一路沿綫國家學生到港留學」，宣布當天即被有心煽動的傳媒「圈」中：由於「一帶一路」乃中央重點項目，於是很快便被「套」進反中情緒，甚至被扭曲成為「香港要引入更多內地生」的錯誤信息--當然，更值得留意的問題，在於名額實際上只得100人，而且交流生會被平均分配到各間院校，對學校影響有限，根本就是不合比例的反應和反感。

事實上，施政報告提出的「大灣區青年就業計劃」之名額，只得2,000人，而「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，目標亦不到200家初創公司--也就是說，特區政府仍在小試牛刀階段，犯不着全城起哄。可是隨着去年社會動亂至今年疫情期間，假新聞浪潮持續擴散，有關青年北上大灣區的胡言亂語，又再成功煽惑群眾，陷入以下思考盲點：

選工作有自由 不會被迫到大灣區

盲點一：為甚麼政府要拿錢「迫」年輕人去大灣區，送走人才？

這個說法連基本概念也搞錯了--任何人（年輕與否）均有選擇工作的自由，實際上絕不可能「被迫」或「被送」到大灣區就業。鼓勵就業計劃的目標受眾，一般只有兩類：第一，本來就有意前往大灣區闖一番事業的青年，但礙於內地的薪金水平較香港為低，故未能成事；第二，在港發展不順遂或找不到理想工種，希望到大灣區覓新機的年輕人。

今次施政報告的「大灣區青年就業計劃」，目標是為上述第一類人降低進入大灣區的就業門檻，同時能為第二類人提供更多工作選項--當然，此中先決條件，是這兩類人本身就有北上大灣區的意願，因此他們是「想走」而非被「送走」，完全不存在所謂「被迫」。

盲點二：為甚麼不資助青年到其他地區就業或創業？又為何不設法令他們留港發展？

大灣區應該是當下全球唯一能夠集合11個地區結盟，並認真協助年輕人就業和創業的地區--畢竟全球不少地區現時正苦惱如何應付當地冬季流感疊加新冠疫情，試問當一個地區正處於水深火熱當中，而失業率亦不斷攀升，還有甚麼誘因招呼沒有經驗的香港年輕人？

流感新冠困各地 無誘因引入港青

至於指政府「不設法令青年留港發展」的說法則更無稽：勞工處於9月已進一步改良實施已久的展翅青見計劃，增加新一期「就業．起動」項目的名額，又提高參與計劃的非政府機構之資助，調升學員的實習訓練津貼，以及與僱主合作辦主題式招聘日（計劃持續了約20年，不可能無效果，否則早就草草收場）；此外，還有5年前的「青年護理服務啟航計劃」亦正在優化--以上全部皆是因應本港經濟需要而設立的針對性支援就業計劃。若然年輕人不喜歡這些工種，便惟有看看大灣區有否機會。

盲點三：在大灣區不能登入Facebook，年輕人怎可能願意去？

這個所謂「解釋」，背後主要目的往往是藉此批評內地有相當程度的網絡監控，但卻罔顧現實：但凡疫情前常到深圳玩樂的香港人，都知道要繼續透過Whatsapp、Facebook等應用程式跟香港的朋友聯繫，根本不成問題：只要購買網絡通行SIM卡，其實連「翻牆」的VPN（Virtual Private Network）也不用，因為電話卡自動接駁香港伺服器上網，繞過內地防火牆，因此能以合法方式插卡登入Instagram、WhatsApp、Facebook，簡易又方便。到大灣區工作的香港人，按自己需要選用合適的SIM卡，便可解決問題。

盲點四：年輕人不熟悉內地法律和制度，鼓勵到大灣區創業，豈非令港人血本無歸？

此乃心理學上典型的「歸因謬誤」（attribution bias）：人類一般傾向把失敗的責任歸咎於外在因素，又往往認定成功的原因全屬自己功勞。然而不論甚麼地方，任何人若果連對當地法制也欠缺基本了解，便貿然到那裏創業，失敗是絕對可以預期的。

灣區市場不斷成熟 出路更多

無人說過到大灣區創業必定發達，只是一個約7,000萬人口而又不斷成熟的市場，必然機會較多。加上疫情之下，中國是目前世上唯一經濟已開始反彈的國家，而大灣區又是全國比較多消費者懂粵語的地區，故此相對適合想創業的香港人尋找更多出路罷了。殘酷的現實是，真正創業不是一個school project--想在「溫室環境下創業」的香港人，也許發牢騷或潑冷水之前，更應該先面對自己，然後才有能力面對大灣區。

去年德國《明鏡周刊》把大灣區的文化多元和區與區之間的經濟差異，跟歐盟連上一條平行綫，認為兩者可作比較，足見「心水清」的傳媒怎樣評估大灣區的潛力。我估計，擁有香港精神的人，反為最有興趣到大灣區冒險--難道香港的年輕人就只有放火和擲汽油彈的「勇武」，卻「害怕」到大灣區認真地工作或創業？實際上年輕一代也十分多元，而鼓勵就業名額就只有2,000個，仇共恐共者也犯不着那麼小器，容不下想建設香港那僅餘的希望之光吧？

常說「眼盲心不盲」，意思是縱使看不見，但仍然心裏感受得到。一些香港傳媒和市民面對「鼓勵香港青年到大灣區創業就業」的建議，卻是「眼不盲心盲」--明明大灣區充滿機遇顯而易見，香港亦近水樓台，相對少語言障礙，但心裏就是不服、不甘、不屑、不可一世，然後再以種種藉口自我安慰，這些人未出發已經注定觸礁，未進灣區已經身陷泥沼。

▲ 大灣區應該是當下全球唯一能夠集合11個地區結盟，並認真協助年輕人就業和創業的地區。（資料圖片）