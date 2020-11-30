《后翼棄兵》真身 被通緝西洋棋世界冠軍

Netflix迷你影集《后翼棄兵》《The Queen`s Gambit》，近期成為引爆話題美劇。據《華爾街日報》報道，該劇自上月上架後，全球累積逾6,000萬戶家庭觀賞，成為Netflix歷來最多人收看迷你影集。

搜尋引擎Google過去一個月，有關Chess（國際象棋或西洋棋）搜尋次數增加一倍；據報道有象棋教學對弈網站新增用戶幾乎每天都創新高，多10萬人，大多是初學者。飾演女主角，擁有一副「精靈樣」的24歲新生代女星Anya Taylor-Joy亦爆紅。

菲舍爾成棋王 結束蘇聯24年壟斷

該劇講述1950年代美國一間孤兒院，年輕女孩哈蒙（Beth Harmon）展現驚人國際象棋天賦，開啟了意想不到成名之旅，從孤兒成為世界棋王。在成名過程中，同時面對藥物與酒精成癮、複雜人際關係，同下棋一樣需要努力面對奮戰。

《后翼棄兵》改編自特維斯（Walter Tevis）1983年同名小說，名字「The Queen's Gambit」指的是國際象棋一種開局方式。小說同時探討女性主義和社會霸權，雖然主角是一位女孩，但小說被指根據一名男子的生平啟發寫成--美國的「世界棋王」菲舍爾（Bobby Fischer），一個被美國通緝的叛逆天才。

1943年出生於芝加哥，菲舍爾父母在他2歲時離異，由母親撫養成人。6歲時自學象棋，無師自通。14歲起連獲多次全美冠軍，15歲躋身世界冠軍8強，被譽為「國際象棋史上最偉大天才」之一。

《后翼棄兵》劇中，和女主角最終對決的蘇聯選手博爾戈夫（Vasily Borgov），真身就是蘇聯象棋大師斯帕斯基（Boris Spassky），國際象棋史上第10位世界冠軍。那個年代，蘇聯一直壟斷象棋世界冠軍，別國棋手甚至連踏上挑戰台的機會都極少，這種情況從二次大戰後延續20多年，直到1972年。

當年，「水門事件」陰影籠罩美國，越戰失利、美蘇處於冷戰。在冰島雷克雅未克舉行的國際象棋世界賽，變成「美蘇大戰」，29歲的菲舍爾出戰35歲世界冠軍斯帕斯基，轟動可想而知，被喻為兩個超級大國的對抗。國際象棋史上從沒像這一次吸引全球媒體，據說賭盤金額亦創歷史新高。

此前，斯帕斯基在國際賽曾擊敗過菲舍爾，雷克雅未克「世紀之戰」前，兩人下過6局，斯帕斯基3勝3和保持不敗，菲舍爾沒贏過一次。

雷克雅未克一戰，菲舍爾先聲稱擔心蘇聯有詭計而不願參賽，驚動當時國務卿基辛格，親自致電菲舍爾着他為國而戰。比賽最終舉行，一開始就出意外，第一局本到殘局，菲舍爾卻犯低級錯誤先失一局。第二局開始前，他因為攝影機擺位問題火光沒有出場。他一向出了名諸多抗議，一時對椅子不滿，一時對棋盤不滿意。裁判裁定他為棄權，再失一局。

第三局菲舍爾要求把比賽換到沒有公眾的場地，理由是避免分心，斯帕斯基不想不戰而勝，同意改地方。然而，也許是心理上已有退讓，或者比賽外在環境多折騰，斯帕斯基輸了第三局，後來比賽又改回到有觀眾的場地，雙方各有勝負，但最終菲舍爾贏出榮登棋王，成為國際象棋第11位世界冠軍（1972－1975年），結束蘇聯壟斷世界冠軍24年的局面。

冷戰背景，加上美國首次在國際象棋領域戰勝蘇聯，菲舍爾成為「國家英雄」，國際象棋風靡美國。不過就像美劇中女主角叛逆，他拒絕成為美國政府利用的政治棋子。當時尼克遜總統想在白宮見他，他卻以「聽說總統不會付出場費」拒絕。問鼎棋王後，菲舍爾不再參與大賽事。3年後，即1975年，蘇聯新秀棋手卡爾波夫（Anatoly Karpov）向他挑戰棋王寶座，他以國際棋聯未滿足其要求為由拒絕出席衞冕，將世界冠軍拱手相讓，亦讓美國政府不滿。

菲舍爾從此銷聲匿迹，並靠近極端宗教以解答生活困惑，又在言論上對猶太人變得具攻擊性，可能和蘇聯棋手不少是猶太裔有關。20年沒比賽之後，他在1992年參與南斯拉夫一場表演賽，對手是1972年老對手斯帕斯基。當時，聯合國正對南斯拉夫實施制裁，他執意前往比賽。菲舍爾再贏了斯帕斯基，但因違反政策及法例被美國通緝，他再沒有回美國，過着流亡生活。

稱911好消息 國家英雄變公敵

2001年美國受911恐怖襲擊，菲舍爾竟稱：「這是好消息……我希望看到美國被消滅（wiped out）。」美國輿論斥責這位昔日「國家英雄」是「國家公敵」。2004年，菲舍爾在東京用失效護照搭飛機，被日本當局逮捕要將他引渡回美國。

後來冰島政府伸出援手接納他為公民，他帶着未婚妻，日本籍國際象棋協會主席渡井美代子（Miyoko Watai）定居冰島。幾年後，特立獨行的菲舍爾在雷克雅未克一家醫院因腎衰竭去世，終年64歲。

菲舍爾的故事，2015年曾經被拍成電影《Pawn Sacrifice》，港譯《逆轉棋王》，講述這位印證了天才與瘋子同體的棋王故事。英文片名Pawn Sacrifice亦是象棋術語，意思是「棄兵」。在世人角度，他就是自暴自棄，然後被人拋棄。

《后翼棄兵》女主角在劇中說過：「在國際象棋64個方格組成的世界，我在裏面感覺很安全，可以主宰、控制那個世界。」天才贏對手，卻贏不到現實世界。有人說下棋令他頭腦清醒，亦有人說下棋令他瘋狂。也許其實菲舍爾像下棋那樣早已參透，在他的世界無所謂棄，只要歡喜，做自己。