與SEN童同行 善用科技在家學習

本港有慈善組織在疫情期間安排特殊學習需要（Special Educational Needs，SEN）兒童在網上接受訓練，獲正面反饋。疫下課堂及上門服務受到影響，對SEN兒童及家長帶來沉重壓力，但本港現有部分科技或可提供輔助。

不受空間限制 家長喜視像訓練

SEN兒童需要不斷接受多種訓練，包括言語治療，惟此類服務在疫情及停課期間一度難覓。香港基督教服務處在這段時間安排SEN兒童以視像訓練代替實體訓練，在一項涉及1,401人的調查中發現，幾乎全數（98.8%）受訪家長對視像互動訓練服務內容感到滿意。

有家長表示，視像訓練可以在家進行，不受地方或空間限制，讓孩子減少疲累，也有家長指家中過度活躍的女兒因家中較少外界干擾，讓她在接受視像訓練時的專注度，反而高於實體課堂。

疫情對SEN兒童及其家長帶來的打擊較重，社區組織協會在今年母親節公布一項調查結果，顯示各種SEN到校及上門服務大減之餘，22.9%照顧者需要服用精神科藥物，更有83.3%在最近兩個月內萌生自殺念頭。停課期間最讓照顧者受困擾的問題，包括子女功課問題（87.7%）、情緒（80.2%）、行為（68.3%）及社交（51.1%）。

本港在9月復課後，受第四波疫情影響又需停課。本地昨日單日錄得新增115宗確診個案，另有50多宗初步陽性個案，教育局昨日宣布周三（12月2日）起，將暫停全港幼稚園、中小學、特殊學校等的一切面授課堂及校內活動，直到學校聖誕假期開始。SEN童家長此時除應及早助孩子重新適應停課環境（見表），亦可善用本港現有的網上資源。

行為治療App 支援多種障礙兒童

除在網上直播或播放片段，本港應用科技研究院與貝智人工智能早前研發全港首個專為SEN而設的「行為治療遙距應用程式」，支援多種學習困難、自閉症、過度活躍症、注意力不足言語障礙等，程式內置AI可根據SEN兒童的歷史數據及進度日誌優化及改善，為不同學童度身訂造學習計劃，行為治療師也會利用視像實時指導與支援家長。

環境改變可刺激不少SEN兒童，令他們在短時間內難以調節自我情緒，本港漢基國際學校一班學生自主研發及編寫一款名為Clover的手機App，內置多種功能包括呼吸訓練及色彩繽紛的動畫，幫助SEN學生緩和情緒，也有小遊戲鍛煉腦部功能、及家長支援功能，解答家長多種疑難。

在家中使用遙距學習支援程式或是當下唯一選擇，家長宜及早做好準備，學校亦宜了解學生家中情況，按需求提供上網裝備，助有需要學生度過難關。

▲ 受第四波疫情影響停課，SEN童家長可善用本港網上資源在家學習。（資料圖片）