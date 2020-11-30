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15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益

行政人員版 2020/11/30

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【本報訊】美國以至歐洲的傳統購物旺季來臨，全球各地的亞馬遜（Amazon）倉庫工人以及勞工團體、環保組織表示聯合在Black Friday進行一系列抗議、罷工等行動，以「#MakeAmazonPay」

...

欄名 : Good Job Insight

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商業 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon 疫情 經濟 銷售 罷工 勞工權益 最低工資 花紅

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