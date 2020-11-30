15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 行政人員版 2020/11/30 分享： 【本報訊】美國以至歐洲的傳統購物旺季來臨，全球各地的亞馬遜（Amazon）倉庫工人以及勞工團體、環保組織表示聯合在Black Friday進行一系列抗議、罷工等行動，以「#MakeAmazonPay」 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 2020/11/27 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 2020/11/26 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 2020/11/25 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 本地初創公關公司 派購物金加假謝員工 2020/11/24 本地初創公關公司 派購物金加假謝員工 公司轉新工作模式 哈佛籲勿急進免鑄大錯 2020/11/23 公司轉新工作模式 哈佛籲勿急進免鑄大錯 商業 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon 疫情 經濟 銷售 罷工 勞工權益 最低工資 花紅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入