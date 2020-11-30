全面停課慢半拍 精準收緊莫再遲

本港第4波新冠肺炎疫情持續破頂，升破3位數，昨天達115宗確診，創下近4個月新高。本月至今已最少有24間學校有師生或家長染疫，疊加流感肆虐，校園愈見危險，教育局卻延至昨天，才應各界促請宣布周三起停課，決策拖泥帶水。特首既已表明以爭取清零為目標，應當果斷精準收緊防疫、提升罰則，政府必須帶頭推動在家工作，甚至考慮參考外地有效方式，規管現時講求自律的範疇，以彰顯決心。

不明個案續增 居家辦公減人流

隨着本地不明源頭個案本月20日起急增，愈來愈多大中小學失守，師生家長無一倖免，昨天24宗不明個案中，就包括一名小學學生，其家人又任職另一中學。

事實上，本港校園上呼吸道感染潮近日未曾止息，科研已證明會增加新冠肺炎感染風險。內地和英美均曾錄得雙重感染，初步顯示病情會更嚴重；惟港府一直搖擺不定，最初僅讓校方自行停課，後下令初小停課，延至昨日才應中大講座教授許樹昌、教協及教聯會等要求，要求中小學周三起全面停課，顯然錯過了及早切斷隱形傳播鏈的時機。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，今波疫情似比第3波更劇烈，深入各階層和地方，有病人每星期都有家庭或朋友聚會，追蹤密切接觸者既困難亦滯後，呼籲考慮疫下是否仍有必要相聚。

這兩天，本港舉目可見外傭休假時四出群聚，網紅大開酒店派對亦時有聽聞。特首林鄭月娥昨天承認，既有的2,000元違反限聚令定額罰款，難防違規行為，矢言研究加重罰則，提升阻嚇性。

各界都希望盡快做好抗疫，但一刀切政策有可能過分影響民生經濟，惟有做得精準，才能維持合理活動。例如，既有規例未能全面減少日常人際接觸，政府應讓公務員盡量在家工作，才能令商界跟從，減少市面人流，降低通勤、上班和用膳時人多聚集的染疫風險，也要考慮額外規限是否切實可行，如限制某些私人聚會。

星德同限私聚 澳洲嚴謹清零

以新加坡為例，4月疫情最嚴峻時，當地緊急立法全面禁止公眾及私人聚會；即使已基本清零，私人聚會現仍以5人為限，每戶每天最多接待5名訪客。德國私人聚會上限亦剛降至5人，最多包括兩家庭。

林鄭於施政報告首度提及爭取清零，昨日表明會動員更多力量及政策，去達至這個目標，只是未有疫苗之下，很難完全消除新冠個案。而放眼澳洲，維多利亞州7、8月一度單日逾700人染疫，疫情遠超香港，但連月來憑藉宵禁、聚會禁令，及停止面授課堂等嚴格措施，剛過去的周五已連續28天沒新例，安全越過兩個感染期，切斷社區病毒。

有別於維多利亞州和美國紐約州等地首長每天召開簡報會交代疫情，本港高官每每有重大政策宣布，才現身主持會議、面對公眾。是時候總結外地有效措施，改弦易轍，對外每天公開回應傳媒最緊貼民情的疑問，對內跟專家更迅速機動地調整抗疫政策，提升違例罰則、帶頭讓公務員居家工作，亦要研究再立例，精準應對潛在風險。

責任編輯：陳楚源