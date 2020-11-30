BCT銀聯集團連續10載奪金 再證服務卓越

▲ BCT客戶及服務管理總監王雪好（前左）、BCT銀聯集團首席業務總監李德麟（前右）與3名團隊主管再一次領導團隊優秀發揮。

「香港客戶中心協會大獎」是金融銀行業的兵家必爭之地，各客戶中心認真為比賽準備，奪取各個經嚴格審判並具公信力的獎項以證實力。能取得獎項，絕對是精英中的精英。BCT銀聯集團（下稱BCT）今年第6次奪得「神秘客戶評審大獎－至尊大獎」，並包攬「神秘客戶評審大獎－金融及保險業」的行業大獎（9連冠）及金獎（10連冠），展現BCT的卓越實力。

BCT由「銀聯金融有限公司」及「銀聯信託有限公司」組成，是強積金產品的主要供應商及香港最具規模的信託公司之一，專注提供強積金產品，以及基金行政管理方案，為超過110萬成員提供服務。20年來，BCT一直秉持以客為本的服務宗旨，致力提升客戶體驗。

充滿熱情 不斷尋求突破

「香港客戶中心協會大獎」是行內久負盛名的大事，評核期分3個回合，十分嚴謹。為取佳績，各參賽團隊皆嚴陣以待，BCT已參賽多年，並具多年獲獎經驗。為證明實力，BCT參賽團隊對此一年一度的盛事不但極具熱情，亦充滿鬥心。為求展現最優秀表現，在評審開始前，團隊根據上年的成績為今年定下一個更高的目標分數，並在每一回合後檢討情況並改進。

今年，BCT在服務評核的「了解顧客致電需要」方面，3個回合均獲得滿分，證明團隊十分專注聆聽顧客查詢，並徹底了解其需要，故能一矢中的地解決客戶需要。在「處理查詢」、「結束對話」及「整體溝通表達」方面，團隊亦分別獲得99分以上，表現出色。

以客為先 疫情中保持高質服務

▲ BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時。

為了在疫情期間仍能確保服務質素，BCT客戶服務中心分成兩隊，分別在上環辦公室及沙田後備辦公室分組工作。在人手不集中，資源受限的情況下，團體面對很大壓力，而在工作以外，還要注意抗疫及照顧家庭，這些都無阻大家的士氣。評審期間，正值政府推行兩輪「保就業」計劃，向有參與強積金的僱主提供財政支援，資助其支付員工薪金。計劃一推出，BCT客戶中心在短時間內收到大量電話查詢，大大增加日常負荷。幸而每位同事仍緊守崗位，隨機應變，以專業態度逐一協助客戶經網上處理MPF及申請「保就業」，務求與客戶共度難關。

疫情下，BCT更體現以客為先的精神，為客戶解決疫情引致的困難。由於郵政服務受影響，一名退休客戶早前申請提取MPF，卻因郵遞問題一直收不到支票， 查詢要求BCT盡快發放款項。團隊了解其情況後便為他作出特別安排，停止支付該支票並直接將款項存入客戶的銀行戶口，讓客戶周轉處理事務。客戶對此十分滿意，讚賞BCT處理迅速，體貼客戶需要。

推行數碼化 提升客戶體驗

▲ 「BCT智能助理Macy」在網頁及BCT MPF流動應用程式推出後非常受歡迎，24x7全天候為客戶解決MPF問題。

「我認為最重要的是為客戶多想一步，行多一步。」BCT客戶及服務管理總監王雪好表示客服人員要待客如賓，有同理心，透個一個電話盡力解決客戶問題，以免他們再三致電。在科技發展迅速下，客戶愈來愈傾向使用電子產品，各金融及保險公司亦積極推行數碼化。早在數年前，BCT已大力發展電子服務。除電子開戶、「BCT MPF」流動應用程式外，今年更推出Chatbot服務「BCT智能助理Macy」，24x7全天候為客戶解決MPF問題，亦研發模擬投資組合服務「BCT投資配置易」，協助客戶作出有根據的投資決定。團隊相信，結合新科技及真人服務，是優質客戶服務的方程式。

「BCT智能助理Macy」在網頁及流動應用程式推出後非常受歡迎，在營業時間外繼續為客戶排疑解難，今年中更推出在綫對話，讓客服人員直接與客戶溝通。明年，BCT將進一步豐富「Macy」的資料庫，並擴闊其接觸客戶的層面，延伸至Facebook及網上平台「MPF e道」及「eEnrolment開戶易」。另外，BCT亦積極協助成員管理投資組合，今年初推出的「BCT投資配置易」只是第一步，未來將會推出機械人投資顧問服務，為客人提供度身定制投資組合。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，「其實現時客戶服務不再局限於人與人之間嘅接觸，科技是未來發展嘅主線，我們將與時並進，以人和科技增強與客戶的溝通，推動MPF創新，持續為客戶提供優質服務。」

（資料由客戶提供）