港大工程碩士課程 提升專才競爭力

香港大學（「港大」）工程學院於1912年成立，為港大創校學院之一。工程學院設有5個學系：土木工程系、計算機科學系、電機電子工程系、工業及製造系統工程系，及機械工程系，合共超過1,750名碩士生。港大工程學院享譽高等教育界，其畢業生深受業界青睞。

港大工程學院提供13個碩士課程，當中10個為工學碩士學位課程，範疇包括：環境工程、岩土工程、基建項目管理、結構工程、運輸工程、電機電子工程、能源工程、工業工程及物流管理、屋宇設備工程，以及機械工程；其餘三個理科碩士學位課程為計算機科學、電子商貿及互聯網工程，以及2021/22學年新開辦之金融科技與數據分析課程。其中工學碩士(屋宇設備工程) 及理科碩士(計算機科學) 課程為大學教育資助委員會「指定研究院修課課程獎學金計劃」2021/22學年之合資格課程。

學院著重學術與專業知識的平衡發展，一直精進其碩士課程的內容以配合及緊貼社會需求。學院亦積極邀請行內專家出任客席講師，加深學員了解其專業的最新發展。鑑於金融科技行業的高速發展以及許多機構對金融科技人才的需求，2021年開辦的理學碩士(金融科技與數據分析) 課程旨在為有志投身金融科技界發展的學員做好準備。課程以電腦科學及技術為主軸，另加入商科及法學內容，冀培訓人才開發金融科技項目，提高數據分析、網絡安全等行業的技術水平。通過課程，學員掌握行内最新的科技發展，了解市場和業界的要求，藉以應對不同行業的需要及挑戰。

港大工程碩士課程備受海外著名學府的校外主考稱許。已具備工作經驗的學員可以精進業界最新的知識及科技；剛畢業的學士生也可透過修讀港大工程碩士課程，為就業作好準備。至於修讀年期，全日制為1至2年，而兼讀制則為2至3年。

2021/22學年碩士課程截止申請日期：

首輪：2020年12月31日

次輪：2021年4月15日中午12時

各學系及其開辦之碩士課程之特色：

土木工程系 主要讓有志於環境工程、岩土工程、基建項目管理、結構工程及運輸工程五個主要範疇發展的工程師進修。 電機電子工程系 開辦的課程包括：工學碩士(電機電子工程)，以及工學碩士(能源工程)。課程以優秀的教學與科研，令學員在理論與實踐上，充分掌握最先進的科技發展。課程亦加入了實用的管理科目，讓學員在不同的範疇中，選擇自己的專長發展。 工業及製造系統工程系 工學碩士(工業工程及物流管理)課程融合先進的工業管理理論及技術，特別強調企業資源有效運用、現代物流及供應鏈管理，以及全面地掌握營運管理要訣。 機械工程系 開辦的課程包括：工學碩士(屋宇設備工程)，以及工學碩士(機械工程)。前者就城市高密度發展及各種樓宇的獨特建築而設計，讓學員了解各項機電設施如何改善及優化生活環境；後者主要為有志於機械工程專業深造發展的工程師而設計，課堂活動融合基礎理論和實踐培訓。 計算機科學系 開辦的課程包括: 理科碩士(計算機科學)、 理科碩士(電子商貿及互聯網工程)，以及理科碩士(金融科技與數據分析)。 計算機科學課程提供四項專業學習領域: 計算機基本專業、網絡安全、多媒體計算、及金融計算。電子商貿及互聯網工程課程融合電子商貿、科技及互聯網的運用，深受在職人士歡迎。金融科技與數據分析課程以技術為重點，通過來自工程、商業、法律和統計等各個領域的專業知識，提供跨學科多元化課程。

港大工程碩士課程網址：

https://engg.hku.hk/Admissions/MSc



（資料由客戶提供）