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日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕

副刊版 2020/12/01

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著名的日本數碼藝術團隊teamLab，向來擅長以燈光投影技術，讓人「沉醉」於花海星河裏。他們在東京及森大廈攜手打造的「森大廈數碼藝術美術館：teamLab無界」（MORI Building

...

欄名 : 旅事通

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