日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 副刊版 2020/12/01 分享： 著名的日本數碼藝術團隊teamLab，向來擅長以燈光投影技術，讓人「沉醉」於花海星河裏。他們在東京及森大廈攜手打造的「森大廈數碼藝術美術館：teamLab無界」（MORI Building ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 參加台東旅遊快閃活動贏機票 2020/11/27 參加台東旅遊快閃活動贏機票 橫濱高達主題園區12月13日開幕 2020/11/20 橫濱高達主題園區12月13日開幕 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 2020/11/17 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 2020/11/13 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 2020/11/10 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 日本 展覽 日圓 東京 大自然 繪畫 teamLab 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入