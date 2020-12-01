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留學貶值

副刊版 2020/12/01

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疫情令不少內地家庭改變了給子女留學的想法，甚至有一個流行說法：今天留學，明天流淚。為甚麼一度被羨慕的海歸留學背景，在當前中國社會像愈發貶值？

如果用投資來衡量，去年畢業（今年的都未能進職場）的海歸學生，舉了例子。他留學三年，花掉家中二百萬元（人民幣，下同），結果，他回國得到一份差事，起薪點因留學學歷較好，比同期入職的高二千元。按這推算，他苦笑，工作二十年後能追回留學的投資。

海歸不吃香，在於多個趨勢。首先是大的外企多本地化了，請的人更重視本土資源背景，不像早年總會找海歸派能夠好好和外國派駐的高層溝通。其次是人數太多了，質素良莠不齊，見得多差的，就開始懷疑普遍的這一代海歸水平。再有是有些HR根本分不清學歷，哪間是重分量學校。對他們而言，都是外國回來，分不清名校和其他的分別。更有甚者，一位滿有自豪從哥大碩士畢業的，HR對其放洋經歷全無興趣，只當他數到中學是北京四中（北京名校），HR才露出欣賞表情。

另一回國學生，終於在新媒體平台中，找到商貿推廣的策劃一職，因在他的履歷表中，填有國際物流、電子商務的經驗，而這些都不是他從學府讀回來的，而是因為在外國時期，他做了三年海外代購！就是去打折名店排隊，現場拍照發微信圖給中國買家，買貨後安排海外進中國貨運。三年學習，不如做三年代購。

中國的電商也發展太快，那是在海外讀新媒體根本無法參透的，因為課程都全跟不上實際社會發展。學新媒體電商營運推廣？讀完時，中國社會可能連課程中趕不及出現的直播帶貨也不流行了。留學當然有其他更有意義的閱歷，但作為一種職場預練和身份，確已不比從前吃香。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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