賣快樂的華人 創造WOW體驗的他走了

全球第一大網上鞋店Zappos創始人，美籍華人謝家華（Tony Hsieh）因家中失火意外死亡，年僅46歲。全球首富、亞馬遜創辦人貝索斯表示哀悼，與他是多年好友的特朗普女兒伊萬卡、前華裔總統參選人楊安澤等亦深表惋惜。有關他的生平，新聞報道已有，不再累贅，本文着重介紹他的一些獨特經營理念。

香港人對謝家華未必熟悉，或許只知道他經營的賣鞋網站，畢業於哈佛大學電腦系的他，是美國知名原創企業家。大約20年前，他入股一家賣鞋網店，根據西班牙文「鞋子」一詞Zapatos改名為Zappos。一年後，成為首席執行官，用他的方式經營。9年後，亞馬遜斥資12億美元收購Zappos，當時的他只有30多歲。

英年早逝 謝家華留下「三雙鞋」

謝家華在自傳《Delivering Happiness》（中譯《三雙鞋》）之中，闡述他受貝索斯及眾多商界人士讚揚的經營理念。秘訣就是：傳遞快樂，而方法是給顧客帶來「無敵式用戶體驗」，或者稱「嘩！體驗」（WOW experience）。

簡單來說，有幾個特色。1.豐富產品選擇，在Zappos網站上，共有1,000多個品牌，20多萬個款式，幾百萬雙鞋，讓絕大部分人都能買到喜歡的鞋；2.每種顏色和風格的鞋都有8張照片，顧客輕易並完整地看清楚才買；3.每位顧客買一雙鞋，會收到3對同款但不同碼的鞋子，顧客試穿後保留最合適一雙，其他兩雙退回，且免郵費。在365天內，如果對鞋子有任何不滿都可無條件退換，同樣免郵費；4.顧客最遲可以在購買後90天才付款，再加上365天免費退換，買鞋可謂全無風險負擔；5.快速送貨體驗，倉庫在快遞巨頭UPS的機場附近，一天24小時、一周7天運作，雖然承諾4天內送達，但有時客戶第2天就收到鞋，給用戶製造小驚喜；6.超貼心客戶服務，除了買鞋，客服人員還能為顧客解決其他問題，想聊甚麼就聊甚麼，聊多久就聊多久，例如聊聊買怎樣的鞋送給女友，據說最長一次聊了6小時。

許多公司網站上，客戶至少要點擊數個鏈接才能找到公司聯絡方式，因為他們並不是真心希望你聯繫，Zappos把客戶服務聯繫方式放在每個頁面頂端。服務員全天候都在，不會在電話「背台詞講官話」，亦不會推銷其他貨品。公司不會以客戶服務員每天接多少個電話來評估工作表現，這樣客戶人員自然不急於收綫。

公司不限制通話時間，而是希望客戶人員真誠與客戶溝通，與客戶建立感情（personal emotional connection，PEC）。事實上，客戶服務是他們公司核心，而不是後勤部門，不是公司內二等公民。

然而這種經營方式，退貨率高達25%，再加上如此「慢工」的客服，每年成本支出就近1億美元。公司卻從不賣廣告，75%顧客都是回頭客，靠他們口碑一個傳一個來代替賣廣告，這些回頭客的交易額，是新客戶15倍，完全依賴用戶忠誠度的商業經營模式，在零售業極其罕見。一些投資基金被謝家華的經營方式吸引，向Zappos注資。2004年銷售額達到1.8億美元，成為網上最大鞋類銷售商；到2008年，是10億美元。謝家華將Zappos賣給亞馬遜，但要求Zappos保持獨立性，由他繼續營運。

雖然不少公司都有核心文化，但大多只是空洞口號。謝家華堅信企業文化是成功的重要基礎，而他的企業文化就是傳遞快樂，要給客戶快樂，首先員工要快樂。Zappos連續多年躋身《財富》雜誌最佳僱主百強榜，如何讓逾1,500名員工感到快樂？工作是否開心，其中一個因素是人事，Zappos希望員工融洽，共同構建團隊以至大家庭精神。例如員工登錄電腦時會有「認臉遊戲」（the Face Game），電腦隨機出現一位同事照片，問員工對這位同事的熟悉度，選項包括「見面打招呼」、「我們成為朋友」等等。

關愛員工 最佳僱主百強上榜多年

公司提供「同事獎金計劃」，授予每個員工每月50美元獎金額，他們可以把獎金發給自己認為值得嘉許的同事；另一個「願望助力」計劃，讓員工幫助他人實現願望，例如向公司提名想學電單車的同事接受幫助，種種這些安排，增進同事彼此關係。

如果說升職加薪最實際，Zappos不會如外間公司一般幾年才升職一次，有時半年升一次，所謂漸進式，以激發員工。公司設有學徒計劃，員工可申請前往公司內自己有興趣的其他崗位當學徒，被選中有90天任期，90天後如果被認為適合，可以轉成正式團隊成員，否則可回到之前崗位。這種人才體系下，員工能清楚看到自己價值及前景會更投入。公司亦提供不同培訓，如同小型MBA課程，幫助員工進步，亦帶來升職加薪。Zappos追求的目標，是超越單純商業價值的生活理念，簡言之就是向員工和用戶傳遞快樂，在很多方面是美國電商模式先驅，受企業學習及商學院宣揚。

據報道謝家華擁有8億美元財富，卻一直住在公司總部所在拉斯維加斯市的露營車公園，蝸居200多呎露營車裏，還是租來的，月租不到1,000美元。他沒有結婚，養了兩頭羊駝作伴，作為賣鞋老闆，自己只有幾雙鞋。多年來，他致力重新活化拉斯維加斯市，自掏腰包資助。

今年8月，他剛辭去Zappos首席執行官，打算過退而不休生活，全心投入當地振興。原本不到兩星期，謝家華就迎來47歲生日。對企業而言，文化決定命運；對個人來說，性格決定命運，但上天也許有更大控制權。