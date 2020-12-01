港走向「內循環」 清零須全民強檢

歷任行政長官的《施政報告》都曾遭詬病欠缺長遠規劃藍圖，大多在不同範疇設立各種基金、委員會等等，老調不斷重彈，沒甚麼新意。相對地，本年度的《施政報告》多了長遠計劃，內容算是豐富，除了強調有中央支持，香港如何配合大灣區發展外，還有「堅持一國兩制」、「走出疫境」、「注入經濟新動力」、「增加房屋與土地」、「建設宜居城市」、「持續改善民生」及「培育人才及青年發展」7大範疇。

當中，「鞏固香港國際金融中心地位」、「鞏固香港國際航空樞紐地位」、「發展香港成為國際創新科技中心」、「2050年前實現碳中和」、港鐵研究東涌綫延綫、屯門南延綫及南港島綫（西段）等都屬長遠規劃；行政長官積極推動的「明日大嶼」更是紙上造地的超長遠願景，不單落實需時，能否成事還要視乎特區政府的魄力及執行能力。

如果沒有第四波新冠肺炎疫情的打擊、如果2020年第三季本地生產總值（GDP）沒有下跌3.4%（預計全年衰退6.1%）、如果失業率沒有高升至6.4%、如果沒有滿街吉舖，我相信廣大市民會對這份《施政報告》更加喜聞樂見。

市民最期待 大規模救市措施

可是，現實很骨感。第四波疫情的確診數字日創新高，歌舞群組已累計300多人確診，連養和醫院都失守有小型爆發，小市民面對失業威脅和沉重的經濟壓力，市民最期待的是大規模救市措施，盡快實施全民強制檢測，盡快清零，盡快和內地通關，盡快回復正常工作及生活，重新推動經濟活力。

偏偏這份《施政報告》沒提救市方案，「走出疫境」的部分只有6段，盡管標題是「全力以赴，力爭清零」，強調「必須採取一切『外防輸入、內防反彈』的措施嚴控疫情」（第35段），卻只提出「更廣泛地推行沒有病徵人士『願檢盡檢』，或再次推行大規模的社區檢測」（第35段），並沒提及全民強制檢測，也沒對何時通關作出承諾。

專家指出，全民強制檢測不單需要龐大的工作人手、化驗人員、化驗室、試劑，市民接受檢測後需禁足至少7天，以確保沒有把病毒傳開，並要解決市民禁足期間的一日三餐，追蹤系統亦要更精密、更先進，現在的「安心出行」程式未能應付。甚至有官員以為，全民強制檢測等於封城、停股市，經濟損失會很慘重。

願檢盡檢 不能截斷社區傳播

說穿了，特區政府認為推行全民強制檢測困難重重，在「措施的法律基礎、市民的承受能力和對經濟的影響」（第33段）之間卻步，沒有信心實施。

我認為特區政府沒看清的是，所謂「願檢盡檢」，正正走漏「不願意檢」或有意隱瞞的人士，不能揪出所有隱形傳播者，因此不能截斷社區傳播鏈，第四波爆發就是「內防反彈」失敗。

「外防輸入」方面，香港的入境檢測措施及隔離安排一直被批漏洞重重，例如沒有專車接載檢疫人士到指定檢疫地點、沒有指定檢疫酒店、留宿檢疫酒店的又可以離開房間或接受探訪等等。我認為必須採取更嚴謹的措施，做到滴水不漏，例如境外回港人士須強制隔離21日，提高回港的時間成本，從而減少入境人數等等。

長痛還是短痛？ 港府要抉擇

眼看第四波疫情愈爆愈勁，經濟將進一步萎縮，特區政府要抉擇，香港要走向「內循環」或「外循環」？要長痛還是短痛？

要救市，要提振經濟，便需盡快清零，讓內地接受香港是低風險地區，同意通關，恢復經濟活動，走向「內循環」。我認為全民強制檢測是重要一步，即使市民要禁足數天，也是短痛，相信市民願意配合忍耐。再者，我不認為實施全民強制檢測等於封城或停股市，藥房、超市、緊急服務等將維持，特區政府做好安排及宣傳便可。

若特區政府繼續所謂「張弛有度」的抗疫態度，維持「外循環」及境外輸入，不敢推行全民強制檢測，社會只會持續有隱形傳播，久不久爆發一波，難道我們只能坐等疫苗？屆時香港的經濟將會萎縮到甚麼地步？民怨又會累積多深？

▲ 要救市，要提振經濟，便需盡快清零，讓內地同意通關，恢復經濟活動，走向「內循環」，全民強制檢測是重要一步。（資料圖片）