疫下虛擬實習 學生更添競爭力

疫情期間大學生的實習機會不多，不少人選擇綫上虛擬實習，但青協一項研究發現學生並未適應。企業可考慮多種做法改善實習體驗，學生亦可把握機會鍛練多項職場技能。

青協的青年創研庫昨公布「新常態下促進學生實習經驗」研究報告，顯示有實習的大學生當中，54.3%採用虛擬實習，惟79.7%認為虛擬實習無法取代實體實習，在過程中遇到的困難包括較難了解職場文化、溝通成效不理想、缺乏真實感與學習機會等。

港未普及 企業仍處摸索狀態

疫情整年肆虐，除了令更多企業認真考慮遙距工作，實習亦不例外，據美國Ivy Research Counci一項調查發現，36%受訪企業期望實習生可在網上完成實習，之後慢慢轉為實體實習，表示這類混合模式或屬於後新冠時代的新產物。

本港部分企業也有在疫下推出虛擬實習計劃，例如新世界集團今年招募100位大專生進行兩個月實習，透過網絡及視像會議等方式提交及滙報工作。

然而無論是遙距工作或實習，在本港都仍未普及，不少已實行的公司或仍處於摸索的狀態。透過網絡招攬訓練新人前，需留意並非所有行業或工種都可虛擬進行。

可設夥伴制增活動 改善體驗

MWYO青年智庫表示，這類做法較適合業務性質以網絡為主的公司，例如網上銷售、互聯網設計及綫上顧客服務。企業應評估自己本身是否已經充分電子化，及所提供的實習崗位是否適合遙距工作。

美國南加州大學（USC）與當地多間企業合作為學生提供實習崗位，發現企業若設有夥伴制度（buddy system）可避免實習生感覺迷茫或脫節，其做法是要求實習生向上司定時滙報進度之餘，安排其他員工為實習生提供輔助並解答疑難，強調這類溝通在虛擬工作環境中尤為重要。

高盛（Goldman-Sachs）疫下的虛擬實習計劃取得不俗成效，或有更多參考價值。據《哈佛商業評論》，高盛將本來長達10周的實習計劃縮減至5周，更加入不少新元素以免他們整日對着Powerpoint，包括早上與上司滙報、接觸客戶，下午接觸年長同事、進行團建活動等，更鼓勵實習生與同輩及前輩透過Zoom見面、閒聊。

需學分配時間 考驗自律能力

虛擬實習終究不能提供辦公室及職場真實體驗，但對留在家中實習的學生而言，沒有上司直接監督意味需學會分配時間（見表），更考驗自律能力，無疑也是鍛練自己適應職場的可行方法。

▲ 大學生在疫情下應把握虛擬實習的機會，鍛練多項職場技能。（資料圖片）