林鄭領軍精準防疫 腳踏實地打到清零

新冠肺炎疫情惡化勢頭前所未有，港府昨宣布多方面收緊限制，至近乎最嚴格水平，更將提升罰則以倍數計。聖誕在即，大批學生料將回港，對外防輸入、內遏急升均是重擔，特首林鄭月娥必須團結有能之士，對防疫系統的漏洞，速作堵塞，對能量能力不足的官員，速作支援。多落區視察了解實況和漏洞，才有機會爭取民心，攜手抵住眼前疫情的升勢，繼而爭取清零。

抗疫久易疲勞 增懲罰促守法

第4波疫情本地確診數字由單位數升破百宗僅花了10天，比第3波的15天更快，涵蓋不同地區、年齡和職業，且不明來源個案高企。林鄭強調疫情嚴峻，專家相信仍在變差，故11月以來第4次收緊措施，明天起實施，未來兩周非常關鍵。

本欄多番建議林鄭要親自領軍，務必精準抗疫，以免進一步重創民生經濟。港府最新僅限制而非喊停瑜伽健身班，可屬一例。比起7月底一刀切禁止食肆堂食時，高官竟是看到有工人要踎街吃飯，始知仍有很多人還要上班搵食，今次收緊食肆的安排，似乎更貼近民情。

不過，若當局在上周確診數字甫急升時，已要求18萬公務員在家工作，帶頭促請大機構仿效，降低上下班和午膳時間的人流和接觸，或能紓緩甚至避免核心商業區爆疫。

今年疫情來襲之初，人心惶惶，港鐵半車空位，入夜四處死寂。林鄭表示，港人抗疫多月，已見疲勞，2,000元定額罰款肯定不夠令人悉數遵從限聚、口罩和強制檢測令，故要以倍數提升，增加阻嚇力。

放眼全球，本地罰則的確未算嚴，例如加拿大艾伯塔省日前禁止公眾室內社交聚會，違者可即時票控1,000加元（約5,980港元），法庭更有權判處最多10萬加元罰款。

體民情戒驕躁 親視察堵漏洞

一度「佛系抗疫」的瑞典上月中把公眾限聚令縮至8人，警告違例搞手可重囚半年，並公開呼籲國民體諒嚴例，別嘗試「鑽空子」。各地多是急就章立新例抗疫，林鄭可利用個人「好打得」的強項，但宜戒躁戒驕，多跟團隊落區視察了解，虛心納諫，堵塞漏洞，像酒店房派對成風，便修例設4人上限；豁免檢疫或初檢呈陰性而仍須隔離的入境人士，恐會經公共交通播毒，則要作點對點全面與社區隔離的接送。

聖誕節在即，大批學子將由疫情嚴峻的歐美回港，港府要嚴防有人過了14天酒店檢疫期始發病，宜趕緊執行中大講座教授許樹昌等專家的建議，第19天再取樣本作檢測。

回首過去幾波疫情，父親節、中秋長假期都成為播毒時期，若本港今次能萬眾一心，兩周內遏下疫情，得以放寬最新限制，可讓商界享受到聖誕和元旦的黃金消費檔期。政府眼下沒打算推出新一輪保就業計劃，如何能令財力疲弱不已的商企和市民，避過惡性循環，捱至疫苗明年應市，林鄭顯然要提出全盤計劃，帶領大家打到清零，讓民生經濟，可以保持基本運作。我們周邊不止一個也是開放型的地區，已經做到了，香港市民的期望，絕非奢談，請林鄭帶領的政府及市民，都努力加油呀！

責任編輯：黃鑠安