小商戶接入WeChat Pay HK收錢碼 免安裝．慳錢慳力

第四波疫情殺到，零售商戶面對連綿不斷的衝擊，必須要加快數碼轉型步伐，以增強競爭力抵禦疫情，迎接消費者的購買新常態。數碼轉型方案有很多種，最簡單直接和快捷方便的轉型方式，就是接入電子支付服務。

隨着電子錢包、手機付款等電子支付模式愈來愈受消費者歡迎，各種類型的商戶如街市商舖、商場商舖、樓上舖，以至茶餐廳、食肆、士多、藥店、書店或文具店等，都要與時並進，接入電子支付服務，提供更方便的付款方式吸引消費者光顧。

安裝與使用一樣簡易

為協助中小商戶快捷地進行數碼轉型，提升競爭力，WeChat Pay HK積極走進香港各區，投入更多資源支持本地商戶。商戶開通WeChat Pay HK收錢碼毋須安裝任何硬件或購買POS機，有收錢碼QR code顧客即可一掃即付，仲要30秒即可完成申請，快速開通。WeChat Pay HK收錢碼採用T + 1清算方式，即日的支付數目在翌日可立即清算，商戶更可獲豁免首年服務年費及首年交易手續費（每月交易額度50,000港元），控制成本更輕鬆。

WeChat Pay HK收錢碼除提供了一個電子渠道給商戶作電子收款之外，商戶亦可善用附設的商戶小程式，為業務作出更完善的收付款和業務監察安排：

1. 隨時掌握最新營業狀況

商戶除了可在WeChat即時收到收款消息通知以及語音提示外，亦可透過小程式隨時隨地查看收款記錄及每日交易的升跌趨勢，從中可分析每日營運數據，掌握最新營業狀況，為業務發展作更周詳安排。

2. 自動轉帳到銀行帳戶

WeChat Pay HK收錢碼採用T + 1結算週期，商戶當天的交易會在翌日結算，款項會自動轉帳到商戶提供的結算銀行帳戶，方便快捷。

3. 簡易退款流程

遇上客戶要求退款時，商戶亦可以利用小程式來處理。只需在收款詳情頁點擊「退款」，再輸入退款金額及校驗密碼，退款將原路退回到顧客的WeChat Pay HK錢包帳戶餘額或已綁定之銀行卡內，提升客戶的服務體驗。

WeChat Pay HK收錢碼為小商戶提供便捷的電子支付方式，早前已獲不少街市商戶成功接入，他們對新的付款方法皆讚不絕口：

聯和墟街市魚檔戴先生：

「以往顧客用現金付款，找續時要除低手套，十分不便。但接上WeChat Pay HK收錢碼後就解決了這個問題，而且有語音提示到帳數目，只須開app就睇清楚每日交易，非常方便。」

瑞和街街市菜檔柯先生：

「疫情反覆，愈來愈多顧客用電子錢包付款，顧客又有優惠，大家都覺得好方便！」

牛頭角街市肉檔許先生：

「最方便是毋須安裝硬件，有碼就可以收錢，任何一個位置都可以收錢。又不收手續費，最近做了20單生意，還賺了WeChat Pay HK的$500優惠，一舉兩得！」



由即日起至12月31日，成功接入WeChat Pay HK收錢碼的商戶，在60天內完成10單*不少於20港元的WeChat Pay HK收款，即可獲500港元獎金！

想成為WeChat Pay HK收錢碼商戶，請即用WeChat掃描以下的code，進入WeChat Pay HK收錢碼小程序提交申請啦！

*10單交易需要來自不同WeChat Pay HK賬戶。

（資料由客戶提供）

