亞洲信貸市場增長潛力大 採短存續期策略助抗零息

早於新冠肺炎疫情爆發前，環球市場已步入超低利率以至零息時期，如高息股等具穩健回報的傳統收息工具，在目前市況下難再發揮作用，促使愈多愈多固定收益的投資者另覓更具潛力的投資選擇；而兼具多元化、增長迅速及幅員大等優勢的亞洲信貸市場，在「疫」境中以抗逆力高及違約率較低而備受追捧，當中短存續期策略更可望成為零息下的資本增值之選。



置身零息環境，眾多資本充裕的投資者在尋求收益的道路上舉步為艱，加上部分成熟市場如歐元區及日本，隨着推出一波又一波的量化寬鬆政策，甚或下調至負利率，更導致「負收益」債券出現，其資產規模已增長至近15萬億美元¹，促使愈來愈多習慣透過債券收息的投資者，將目光轉投長久以來增長潛力較為優厚的亞洲信貨市場。



信貸評級高 回報更見可觀



根據亞洲發展銀行的數據顯示，單是由2010年至2019年的10年之間，亞洲本地貸幣固定收益市場已錄得過400%的增長；同期硬貨幣市場的增長更逾500%，達致近1.6萬億美元²，可見這個市場的潛在增長一向較大，名義利率相應也較高。與此同時，亞洲區內的信貸評級及利差同樣高於歐美信貸，故違約率自然也較低，因而往往能為投資者帶來更豐厚的潛在回報。



事實上，在今年疫情席捲全球之際，亞洲信貸市場卻是最快走出困局的一員，除了大部分由疫情帶來的直接影響皆已受控外，此前備受衝擊的板塊亦已逐步恢復正常，由此展現出強大的抗逆力，對投資者更具吸引力。



無懼利率風險 助分散投資



不過，在市況尚未明朗下，投資者揀選年期較長的固定收益投資組合，難免擔心會面對利率上升及通脹反彈等風險，或令收益價值銳減。相對而言，短存續期策略在宏觀環境不確定的市況中提供更大靈活性，現階段似乎更適用於投資選擇多元化的亞洲信貸市場，或可幫助投資者達致規避下行風險、分散投資及套利等不同目標。



安盛投資管理亞洲固定收益主管James Veneau表示，短存續期債券策略實際上是將利率風險轉化為信貸風險，惟信貸風險可通過積極信貸分析管理，相對利率風險更易掌控，而這個優勢在利率進入上升周期時往往更為顯著。



靈活投資策略 助有效控制波幅



要準確捕捉亞洲信貸的機遇，首要配備緊貼市場趨勢的靈活投資策略。安盛投資管理旗下的亞洲短存續期債券策略為投資組合設定3年以下的平均限期，透過投資於短期債券，致力獲取較低的整體波動性以及較高的投資組合流動性，協助投資者適時捕捉具吸引力的風險回報。值得一提的是，配合專業團隊的優質信貸分析和管理，亞洲短存續期策略於2015年成立至今，持續維持投資級別評級，持倉分散于約120個發行人³。



雖然亞洲信貸市場早在疫情於3月重創全球市場後迅速恢復，克服有史以來最短熊市，不過其收益曲線至今尚未回復昔日水平，代表現今仍是開展短期債券投資的良好時機。

瞭解更多關於亞洲短存續期債券，可登入網頁瀏覽。



資料來源

1. 彭博。https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-06/negative-yielding-debt-hits-record-15-trillion-on-trade-woes。（2019年8月6日)

2. 亞洲發展銀行。亞洲本地貨幣數據截至2019年3月，外幣數據截至2019年9月（最近一次完整數據）。

3. 安盛投資管理，截至2020年10月31日



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