首屆傑出保險規劃及財富管理創新大獎　嘉許行內卓越精英

▲ 保險公司高級管理層AXA, Chief Distribution Officer, Mr. Howard POU（右3）、FTLife, Acting Chief Agency Officer and Chief Talent Officer, Ms. Dionne SO（右4）、FWD, Chief Agency Officer, Hong Kong & Macau, Mr. Jeff WONG（左3）、Manulife, Senior District Director, Ms. Yvonne LO（右2）、Prudential, Senior Director, Agency Management, Mr. Gilbert MA（左2）及Sun Life, Head of Sales, Agency and Retail Distribution, Mr. Raymond LAU（中）與主辦機構代表合照。

保險業在金融行業佔重要一席位，市場對從業員要求也愈來愈高。保險從業員的專業體現於金融知識、合規認知和服務水平，而為了審視保險從業員的專業水平，並提高大眾對保險規劃及財富管理的認識，及推動本港金融科技及保險科技的創新，香港財富管理協會、香港金融業協會及香港保險學院合辦「第一屆傑出保險規劃及財富管理創新大獎」（下稱大獎），頒獎典禮已於10月30日圓滿舉行，一眾擁有卓越金融專業能力和合規認知的保險從業員及金融機構獲得嘉許。

▲ 雖受疫情影響，頒獎典禮仍能圓滿舉行，讓一眾嘉賓、得獎者聚首一堂，分享獲獎喜悅。

三方合作一拍即合

香港金融業協會執行會長李紹權博士（Raymond）表示香港金融業協會一直致力聯繫保險業界，而香港保險學院與不同官方機構有着緊密的合作，香港財富管理協會則不遺餘力推動財富管理專業化，因此三個機構在兩年前一拍即合，開始籌辦第一屆大獎。

▲ 大獎主辦機構代表，左起：香港保險學院執行總監崔滿棠博士、香港財富管理協會董事總經理孫子健、香港金融業協會執行會長李紹權博士。

香港財富管理協會董事總經理孫子健（Keith）直言，本地保險業界已有很多不同的獎項，但關注點普遍着重從業員的業績，為了令公眾更清楚了解保險規劃及財富管理背後的專業性，因此特別籌辦是次獎項。

籌辦一個全新獎項，其中最大的挑戰是尋找支持機構。Raymond指，因為首次舉辦比賽，需要向不同的機構解釋獎項的理念，幸而支持機構也認同獎項的理念和目標，很快答允。專業評審方面，大會邀請資深業界人士和學界擔任評審，部分支持機構亦派代表擔任評審，從合規認知、創新應用和金融知識三方面進行評審，令獎項更添公信力和認受性。

▲ 大獎評審團成員及主辦機構代表合照。（圖中：評審團主席李建英）

香港保險學院執行總監崔滿棠博士（Edward）感謝一眾支持機構參與，成功提高了獎項的認受性。該獎項的支持機構包括以下官方機構：廉政公署香港商業道德發展中心、強制性公積金計劃管理局、香港個人私隱專員公署，以及多個行業協會和保險企業。

▲ 大獎嘉賓與主辦機構代表合照。左起：孫子健、前中國民生銀行行長王浵世、香港區塊鏈產業協會主席李智健博士、香港金融發展局行政總監區景麟博士、李紹權、廉政公署香港商業道德發展中心總幹事林淑儀、歐洲清算銀行香港分行CEO李建英、CTgoodjobs總經理黃得其、英國特許保險學院（香港）香港及亞太區區域總監蕭思敏及崔滿棠。

疫情無阻參賽者熱誠

作為第一屆的比賽，並受疫情影響，Raymond認為有逾180位同業參賽，反應比預期好。「我們在去年11月開始進行簡介會，到今年1月時截止報名，第一輪提交計劃書和第二輪演示過程正值疫情爆發。初時曾擔心參賽者會缺席評審過程。但很幸運地，入圍參賽者非常積極參與第二輪的視像演示環節，部分身處內地和台灣的參加者甚至願意為比賽而返港接受14日檢疫。」

Keith補充，受疫情影響，第二輪評審改為以視像演示進行，大會即場進行錄影，並由他以及Raymond擔任主持人，針對參賽者的計劃書，圍繞合規認知和專業能力等方面進行提問。「我們提出不少非常刁鑽的問題，但大部份得獎者都能一一回答，特別是保險規劃組別及財富管理組別的冠軍，在合規認知、創新應用以及金融知識三方面均有優秀的表現，展示了本港保險從業員的高專業水平。」。

▲ IPWMI大獎頒獎典禮上播放「優勝者」決賽演示的精華片段，讓同業互相學習。

大專組別表現較預期佳

Edward表示，為行業培育未來人才非常重要，因此大獎有別於其他業界獎項，特設大專院校學生參賽的菁英專才組別，為大專院校學生設定一個標準案例，讓學生就案例進行規劃。Keith指透過電子媒體伙伴CTgoodjobs與大專院校的聯繫、保險公司亦鼓勵實習生參賽。菁英專才組別參賽反應熱烈，全港6間院校合共有10組學生參賽，他們的表現亦比預期理想，不少菁英專才小組均能注意到案例細節，在計劃書中提出針對性的規劃。Raymond表示學生雖然未必對行業合規有充份認識，然而他們充滿熱誠，願意主動加強資料搜集彌補不足。

有見香港愈來愈重視保險科技及金融科技發展，大獎亦希望提高從業員對保險科技及金融科技的關注，助他們靈活應用科技來提升服務水準。Raymond表示，參賽者在視像演示環節展示了他們對保險科技的認知，更能合規地應用坊間的軟件及電子工具向客戶進行解說。Edward認為有效運用資訊科技能進一步提升行業優勢，因此從業員應繼續自我增值，掌握最新資訊科技工具，助客戶更易了解產品資訊，提升服務體驗。

聚焦區域發展新機遇

雖然疫情為今屆大獎帶來許多不確定性與挑戰，但三位主辦機構代表均希望未來能夠繼續為保險業提升專業水平，並協助從業員迎接更大的發展機遇。因此在大獎頒獎典禮上，大會邀請了香港金融發展局行政總監區景麟博士發表主題演講，與一眾參加者分享金融保險業發展、粵港澳大灣區的「保險通」及「理財通」未來發展趨勢及機遇。

▲ 區景麟博士就金融保險業發展及大灣區機遇發表專題演講。

隨着首屆大獎圓滿結束，大會亦正積極籌備第二屆傑出保險規劃及財富管理創新大獎，並會在未來提供更多培訓課程，助從業員掌握更多最新的行業資訊和專業知識。而大會亦計劃將第一屆大獎得獎者的視像演示錄影作為案例，與未來的參賽者分享，有助提升保險業界的專業水平。

▲ 各保險公司優勝團隊在頒獎典禮後合照留念。

▲ 各保險公司優勝團隊在頒獎典禮後合照留念。

▲ 各保險公司優勝團隊在頒獎典禮後合照留念。



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