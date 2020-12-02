臨床診症，時遇患者主訴心慌不安。細問其病史，大多已作心電圖檢查，排除心臟毛病，但症狀持續，生活或社交大受困擾。

症狀心跳心慌其實屬於中醫心悸病症範疇，典型症狀以自覺心中跳動、心慌不安為主。西醫多種功能性或器質性心臟病患，包括冠心病或風濕性心臟病，或情緒病如恐懼症等，皆可出現心慌不安症狀，可見心悸可視為多種疾病的共同症狀。心悸除西醫常規治療外，也可參考中醫處理方法。

心悸有輕重程度之分，症狀輕者為驚悸，重者為怔忡。驚悸患者心悸發作時而能暫時紓緩，症狀誘發往往有迹可尋，易受情緒影響，並實證居多；怔忡則心悸持續，不能自控，病況較重，證型多屬虛證。

中醫除分辨驚悸怔忡輕重外，亦會分辨疾病虛實類型。虛證包括心氣、心血、心陰或心陽虧虛，亦可兼夾脾或膽氣不足；實證多因痰熱、水飲或瘀血致病，虛實證皆致心失所養，故悸動不安。

臨床急性起病多見實證，慢性多發展為虛證，或虛中夾實，處理要切合虛實，補虛瀉實。症狀治理尤其重視安神安眠，一般常用藥如茯神、遠志、合歡花及龍齒等。針灸更常用內關等穴紓緩心悸心跳症狀，患者可在家按摩相關穴位以輔助療效。內關穴位置在前臂，於腕掌橫紋正中三橫指寬度直上處，可早晚輕按各1分鐘，左右穴位每天交替按壓。

而食療方面，建議可食用豬心湯。材料豬心一個、新鮮臭草2両。將豬心剖開洗淨，汆水去除腥味。材料置於燉盅燉煮兩小時，飲湯並適當進食豬心，食療有良好益心氣、除煩安神療效，建議每周服用1至兩次。

▲ 淺談中醫心悸