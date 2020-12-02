可能覺得用漢服來形容，民族色彩過分強烈（那就不便在少數民族或全國中推廣了），像只適合漢人，於是看來，最近國內潮界就索性把漢服改為稱「華服」，亦有了新定的「華服日」。在十二月五日這天，南京就有個大活動，有華秀典、國風市集、華服體驗區、網上直播等等。

不過從消費市場而言，大家現較公認的名稱，還是漢服，而且不知不覺，市場愈做愈大。如果早十幾年，走在街上見到少女們穿漢服古裝，還會有點驚訝，或覺得她們是去cosplay派對路上，但今時今日，漢服出行及參加活動已不算冷門，更重要是，經淘寶查一下，你會發現，它簡直成了一門大生意，有成熟產業鏈及消費群體。

據天貓數字，過去三年，漢服市場銷售增長六倍。年輕人愛看的B站，統計國風愛好者（包括漢服和中國舞等），超過八成是二十四歲以下（當然，B站本身的群體就傾向年輕）。去年漢服的總銷售額去到四十五億元（人民幣，下同），而在大前年，只不過是五億。

現在供應漢服的服裝品牌，大約分高低檔兩種。低檔的近似以前的戲服租用，用料低廉，造工粗糙。但開始時，特別是年輕群體就只有這選擇。有些熟門路的，自己玩開，有人問起，他們就索性變成中介或買手，做起電商生意，成為漢服復興的首批推手。

另有高檔的，則是以小型工作坊形式，自行設計及開發產品，找工廠生產。用料及設計可能較講究，但風險是被抄款抄得很快。再數算下，現全中國已有幾十個成熟的漢服時裝牌子。

杭州被認為是這一波漢服復興潮流基地，因為杭州集中了幾樣要素：電商、紡織及古裝打卡景點。小牌子用到當地資源，拍網紅照，有好的供應鏈，更有全中國最成熟電商配合。