中醫和領導學，兩個看似風馬牛不相及的領域，其實智慧是互通的。

學中醫的人，都一定會認識扁鵲。《史記‧扁鵲倉公列傳》中說，扁鵲是戰國時代的人，醫術精湛，婦科病、老年病、兒科病也難不倒他，後來也為秦武王治病，他發明的寸口把脈法一直沿用至今。故在中醫經典裏，扁鵲已屬神醫級別。但戰國初期，魏文王曾問扁鵲：「你們三兄弟當中，誰的醫術最高明？」那時已是名醫的扁鵲答曰：「大哥最好，二哥次之，我則是最低層次的。」奇怪！明明扁鵲治癒最多人，何解自嘲醫術最差？

扁鵲解釋，大哥治病，是在病情未發作之時，病人在未意識或感覺到自己生病時，就剷除病根，所以看不到成績；二哥治病，是在病初起前，病情沒有去到大病時，就把小病治好；而他自己治病，都是病人有大病才找他，重病的人得到紓解或治癒，人家見得到，所以自己才能聞名。

在中醫的概念裏，治未病才是上醫之術，中醫治預病，下醫治已病，放諸領導學上，是同樣的哲學。首先，一個稱職的領導，深明機構的健康最重要，自己的光環不重要，就像扁鵲的大哥一樣。然後，他會仔細檢視機構潛藏的病灶，務求在發病前根治病灶，防患於未然。當然，有時候還是有小病會發出來，有智慧的領導，會有能力及時治好小病，免得機構病入膏肓或元氣大傷。

但現世代，時有突如其來的重災，無可避免，看看新冠病毒突襲全球就知。在嚴峻情況下，機構猶如突然患上急性重病，這時，領導就要有對症下藥、像扁鵲能醫重病的能力。現時領導需要的智慧，就是能未病先防、欲病防變、已病則早治這三種能力。

醫者也好、領導也好，若不能對症下藥，明明病情要瀉火降溫，卻斷錯症又或功夫未到家，猛開溫熱之藥；又或眼見病情惡化，還死唔認斷錯症、出錯法、開錯藥，那人家本應命不該絕之命運，在其手上，也可能搞到一命嗚呼、五癆七傷。醫者跟領導一樣，質素、本領和德行缺一不可，否則害人不淺。