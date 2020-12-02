華人有關 荷里活名字由來：「運緊木」

在影星周星馳近日法庭訴訟中，前女友于文鳳表示因為周星馳想進軍荷里活，故着她用英語溝通，二人吃飯有時都會講英文。華人在荷里活講英文，加上訴訟，觸發我寫今天這篇文章，談談之所以有荷里活（Hollywood）這個名字，原來與華人有關；而那麼多電影公司選擇集中在荷里活發展，則和訴訟有關。

19世紀80年代以前，荷里活還是一個名不見經傳農墾地區，名字也不是荷里活，而是Cahuenga Valley。能有今天的發展，與人稱「荷里活之父」惠特利（Hobart Johnstone Whitley）有密切關係。

他1847年在加拿大多倫多出生，入籍美國移居芝加哥，當了成功商人，與老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）亦是朋友。他搞地產，據不完全記載，全美各地約有140多個城鎮的建立與他有關。2007年，名為《荷里活之父》（《The Father of Hollywood》）一書出版，作者是惠特利的曾孫女蓋琳（Gaelyn Whitley Keith），她聲稱經過多年蒐集資料及研究出版此書，為荷里活歷史研究增添許多新的資料及詮釋。自從此書面世，有關惠特利與荷里活的故事才重新為人熟悉。

華人誤讀hauling wood 變成Hollywood

書中記載，1886年惠特利與太太到加州旅行，並且準備買塊土地大搞建設。他在日記記載了這樣一件事情，當來到一帶種有加州冬青（California Holly）的一個山上時，他看見一個人開着一輛運輸車，車上裝的是木頭，惠特利就問那個人在幹甚麽，那人原來是華人，回答他在運木頭（hauling wood），但因為發音不準的華人腔，將hauling wood說成holly-wood，這就是Hollywood的出處，而不是有人指因為當地盛產冬青（holly）。

在《荷里活之父》一書出版前，荷里活名字由來一直另有流傳，說另一個地產發展商威爾科克斯（Harvey. H. Wilcox）與第二任太太黛伊達（Daeida Wilcox）才是荷里活名字的始作俑者，他們比惠特利更早在當地建設。據說在1883年，他們搬家到加州，在現今荷里活附近買地搞牧場，但不大順利，於是在1887年，向洛杉磯縣政府入紙分拆地皮搞建設，修路建屋，並將他們買下的土地取名Hollywood，據說是第一個有據可考的官方文件。

為何改名做Hollywood？又有不同講法。其一，據說黛伊達一次坐火車旅行時，身邊有個來自伊利諾伊州的女子，閒聊時談到家鄉一個地方叫Hollywood，黛伊達很喜歡這個名字，回家後就建議丈夫將牧場所在取名Hollywood。其二，是黛伊達認識一位叫韋爾特（Ivar Weid）的朋友，韋爾特建議她取名Hollywood。

到1902年，惠特利也來到這個自己喜歡的地方發展生意，興建住宅。根據他在全國各地開發城鎮的經驗，他知道要將一片農地變成吸引人的城鎮，旅館與銀行是必不可少的。因此他在今天的荷里活大道（Hollywood Boulevard）上蓋起了著名的荷里活酒店（Hollywood Hotel）。20世紀初開業後成為地標，也是導演、編劇、演員、達官貴人、社會名流聚集場所。

在百多年歲月中，酒店幾經變化，20世紀50年代被拆除後，原址重建辦公大廈，後來又開發成文化、購物區，著名的杜比劇院（Dolby Theatre，原名柯達劇院Kodak Theatre）於2001年11月啟用，成為一年一度奧斯卡金像獎頒獎禮永久舉行的地點。

荷里活（Hollywood）名字究竟如何來的呢？聽來好像有點混亂，簡單歸納一下。惠特利到當地大興土木時，黛伊達和丈夫已經在那裏發展一段時間，亦已為當地申請取名Hollywood，由於黛伊達在火車上聽聞Hollywood名字的說法毫無佐證，一般相信，黛伊達聽朋友韋爾特建議來取名的講法更加可信，而韋爾特原來亦是惠特利的朋友。故此，今天較可信的說法是，惠特利因着hauling wood想到取名Hollywood，曾經向韋爾特透露過，韋爾特輾轉傳到黛伊達及丈夫耳裏，他們比惠特利先行註冊，但實際來自惠特利。

避侵權訴訟 電影公司落腳荷里活

1911年，荷里活出現首家電影公司Nestor Motion Picture Company，數年間不少電影公司紛紛由東岸，落腳西岸加州洛杉磯的荷里活。除了因為加州天氣好、環境靚，方便拍戲，另一重要原因，是避開大名鼎鼎的愛迪生（Thomas Edison）。作為有千多項專利的發明家，愛迪生不單發明電燈泡、直流電系統等眾多東西，電影攝影機（Kinetograph）及放映器材都是他的實驗室發明出來，他甚至包攬了電影製作。

1908年他成立電影專利公司（Motion Picture Patents Company），以信託形式運作，集合同業為在美國製作及發行電影定標準，引來不想受掣肘的電影公司排斥。為免被愛迪生控告侵權，愈來愈多獨立電影公司離開愛迪生在東岸新澤西州的勢力範圍，搬去加州荷里活。根據加州法例，愛迪生不能在當地提有關訴訟。

避開訴訟是一招，但並非到處用得着。糾紛一涉及到金錢，不可避免地多數在法庭見，不論是發明家、荷里活大咖，還是港產笑匠，不是原告，就是被告。不論發明過留聲機，定主持過《430穿梭機》，是「發明大王」定「喜劇之王」。