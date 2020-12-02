4招防疫 莫讓旅遊氣泡「泡湯」

新冠肺炎疫情令全球跨境航空旅遊和相關業務出現斷崖式下滑，並對整體經濟產生了深遠影響。香港與新加坡同屬國際都會和航空樞紐，對邊境開放有高度依賴，但病毒跨境傳播的風險也高。港新航空旅遊氣泡計劃則可在風險可控下，恢復兩地市場信心，是助促行業「救命」的重要一步，但疫情反撲，「氣泡」即時破功，被迫押後，因而需要均衡處理對商機與風險的控管，避免「氣泡」未啟動已泡湯。

根據國際航空運輸協會（IATA）統計，2020年首10個月航空業的虧損額已高達843億美元，收入更由去年的8,380億美元折半至4,190億美元。

在香港，2020年的訪港旅客人數，亦自2月起連續9個月較去年同期跌超過90%。必須強調的是，在當今全球市場一體化的格局下，只有恢復人員跨境流動，才可帶來資金流和投資流，才可讓經濟重拾活力甚至全面復甦，「氣泡」便成為疫後經濟重建的首要動力。

「氣泡」不僅沒有限制港新兩地旅客的旅遊目的和行程，在出入境時也毋須隔離，幾乎回到疫情前的跨境旅遊情況。

若是取得成功，將能逐步恢復各自的航空和旅遊業，並可爭取與其他地區建立新的「氣泡」，不僅滿足旅客跨境出行的需求，更可重啟已受疫情重創的經濟，對全球業界都有參考示範的價值；由此引來公眾的關注，不但機票全數售清，旅業界亦整裝待發，視「氣泡」為探索行業復甦的基石。

「氣泡」是建立在持份各方的公共衞生和互信的原則之上，因為在疫情未息之時，敞開大門迎接更多外國訪客，等於迎接更大的感染風險，故在「氣泡」中便設置了一個「熔斷機制」，規定任何一方的7天移動平均數字，源頭不明的個案若然超過每日5宗，便要即時叫停兩周。

外防輸入病例 內爭清零

巧合的是，在啟動港新「氣泡」的消息公布當天，新加坡新增了18宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，而香港也新增18宗個案，其中15宗便是外地輸入，因而即使沒有香港的第4波疫情爆發，「氣泡」被叫停的風險仍是相當高，但香港方面未有就此作出應變準備，以致一切都流於被動無力。

要減免「氣泡」的脆弱性，確保持續可行，就應做好4個方面的工作：第一是將輸入病例拒諸境外，在旅客入境時做好篩查檢測工作，盡快找出患者，並在他們進入社區形成傳播鏈之前進行隔離治療；第二是做好控管病毒本土傳播工作，爭取實現「清零」。

對於上述兩點工作，確實有待改善，不但要堵塞政策漏洞，更應化被動為主動，預早研議所有潛在風險，並制定應變方案。

第三是認真檢討和汲取最近兩波疫情中，個別漏網人土引發大爆發的教訓，必須嚴謹執法，堵塞酌情帶來的政策漏洞和病毒傳播空間；第四是制定一套完整的檢測、隔離、追蹤病患和密切接觸者的執行方案，以便提升檢疫防疫措施的透明度和可信度。

▲ 若香港與新加坡旅遊氣泡取得成功，將能逐步恢復各自的航空和旅遊業，並可爭取與其他地區建立新的「氣泡」，更可重啟已受疫情重創的經濟。（資料圖片）