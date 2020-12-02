重推租置計劃 恐造成不公

租置計劃無疑給不少公屋居民圓了他們的置業夢，也為他們帶來不少財富。但重推租置計劃同時也帶來了不少問題，當中最嚴重的後果，是會吸引大批本來可自我解決住房問題的人也來申請，同時公屋的存量卻大量流失。

去年BBC一個對英國Right to Buy（英國的租置計劃，始自1980年戴卓爾夫人的主意）的報道指出，Right to Buy雖然為不少人帶來豐厚利潤，但顧問公司Grant Thornton UK LLP負責地方政府政策的Paul Dossett稱，該政策不可持續，並勢將成為英國納稅人的災難。英國特許房屋經理學會（The Chartered Institute of Housing）呼籲英格蘭應盡快終止該計劃。

蘇格蘭威爾士停租置

事實上早於2016年，蘇格蘭已終止了Right to Buy；去年1月，威爾士也終止了Right to Buy。工黨房屋事務發言人Tom Copley指，計劃無疑把屬於很多人的巨大財富轉移到小撮人身上。

據立法會文件的數字，至2018年3月底，房委會一共賣出了138,552個公屋單位。按今天房委會對於買租置計劃單位的資格規定，購買人的家庭入息、成員人數及自置物業狀況均無限制，唯一要求的資格只是購買人必須是房委會公屋戶主，或其他認可住客。由於售價遠低於市價，買家都如獲天降巨富；但為何降巨富於他們，而非更有需要的人？何解有病人要錢救命不獲政府襄助，政府卻把巨富慷慨送給早已獲政府資助多年房屋福利的人？

有業主於2013年以20.74萬元綠表價，購入實用面積只有145方呎的觀塘翠屏北邨翠梓樓高層單位，物業今年初以未補地價133萬元沽出，帳面賺約112.3萬元。面對如此厚利，誰人可不動心？可見租置計劃的一個副作用，是吸引更多的「尋租者」（即尋「着數」者）輪候公屋。

倡議重推租置計劃者認為，租置計劃等同「釋放財富」，有利於提高經濟效益。但如果我們只是着眼於財富的最大化，我們大可取消公屋、取消居屋，爭取地價的「全面釋放」。政府若要惠民，再把新增的政府收入向全民派錢可也。我們還可以公平一點，窮人多派一點，富人少派一點，極富的人不派，如此不是更好嗎？

公屋價值 協助有需要人士

我們不會這讓做，因為社會對公共房屋有渴求、有期盼，認為公屋的價值，在於為最有需要的人士提供協助，讓他們也可安居樂業。

此外，倘若年輕人為保輪候資格，待上樓後循租置計劃獲「大贈送」，反而不向上流動，會不會損害經濟效益？

重推租置計劃的致命傷，是政府不可能持續以低價向所有想以廉價買公屋的人賣平樓。大家更要想一想：如果政府真的有能力這樣賣那麽多的公屋，又有誰會以高價向私有化公屋的業主買公屋？這些買家若然存在很可能是「不合資格」的人士，租置計劃對這些不合資格的人公平嗎？

▲ 重推租置計劃的致命傷，是政府不可能持續以低價向所有想以廉價買公屋的人賣平樓。（資料圖片）