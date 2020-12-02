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星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬

行政人員版 2020/12/02

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【本報訊】疫情蔓延的時代，要找到一份工作已不容易，更何況是一份為「吃貨」而設的超級筍工。外賣平台foodpanda近日宣布，招聘「首席試食員」（Chief Makan Officer），提供試食員每月

...

欄名 : Good Job Insight

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