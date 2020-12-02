星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 行政人員版 2020/12/02 分享： 【本報訊】疫情蔓延的時代，要找到一份工作已不容易，更何況是一份為「吃貨」而設的超級筍工。外賣平台foodpanda近日宣布，招聘「首席試食員」（Chief Makan Officer），提供試食員每月 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 2020/12/01 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 2020/11/30 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 2020/11/27 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 2020/11/26 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 2020/11/25 假期電影觀賞員 睇25部戲 薪酬1.9萬 foodpanda 疫情 產品 餐廳 美食 新加坡 pandamart 商業 飲食資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入