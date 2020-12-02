中國復甦勢頭勁 港速控疫抓機遇

中國11月製造業PMI勝預期，疊加零售回穩向好，資金不斷湧入，反映復甦步伐加快，中國市場優勢再成為環球焦點。惟中美關係緊張，始終是最大隱憂，然而中國已制定應對策略，港府須盡快控制疫情，恢復通關，方能抓住機遇。

中國將超美國 最大零售市場

中國繼前天公布官方製造業PMI創逾3年新高後，昨天公布的財新製造業PMI升至54.9，是十年來最強勁改善，當中生產指數與新定單指數均升至十年最高點，反映外圍經濟受疫情重創，引發跳板效應，尤其是印度疫情失控，小家電、紡織品工廠無法開工，迫使入口商將定單轉往內地。

除外需回穩，內需也持續向好。國慶黃金周旅遊景點到處人頭湧湧，銷售總額高達1.67萬億元人民幣，按年增長4.9%，而雙11總銷售額創新高達4,982億元人民幣，按年增長26%，凸顯消費者信心回復，實體零售和網購都持續向好。國務院發展研究中心前副主任王一鳴便指出，中國去年零售總額近6萬億美元，與美國零售業總體規模僅差2,000億美元，今年中國極大機會超越美國，成為全球最大的零售市場。

反觀美國感恩節後的黑色星期五，疫下不復往昔蜂擁擠迫，實體店人流大減48%，但網上銷售額達90億美元，按年升21.6%，反映實體經濟仍未見好轉，僅網購一枝獨秀。

從節日氣氛的銷情，可見中國經濟持續復甦，製造業回暖，內需更帶動經濟增長，吸引大量熱錢湧入A股，令滬深兩市的兩融餘額，已連續35個交易日維持在1.5萬億元人民幣之上。

中國是疫下率先復甦的經濟體，市場醒目錢自然湧入追逐最大回報，這正是當前中國最大的市場優勢。但有機也有危，中國市場存在兩大隱憂，首先是企業大多集中在應用科技創新，基礎科技欠奉，易遭西方卡脖子。另一個兼最大隱憂是中美關係，尤其美國已將中國視為戰略競爭對手，遏華方向不會隨着拜登當選總統而有所改變，市場正關注拜登上台後會否繼續全方位出招打壓中國。

港發揮新優勢 爭取清零通關

幸好中國已制定應對策略，就是科技自立自主，補基礎科技短板，力谷創新科技，並且推動雙循環。香港須發揮在法律、金融及專業服務的既有優勢，也要創造新優勢，積極參與雙循環和大灣區創科發展，助內地企業融資和走出去，同時亦盡快開通港粵一站式服務平台，支援本港中小企打進內地市場，協助港企或品牌轉型，並利用香港在基礎科研優勢，配合內地產業鏈，將科研成果商品化，助內地構建自產自銷甚至外銷的雙循環。

不過，香港若要把握內地新機遇，首務是盡快控制疫情，爭取清零。昨天公布的10月份零售數據下跌8.8%，跌幅收窄，因早前疫情好轉。可是近日爆發第4波疫情，港府再收緊限聚措施，令經營環境短期再轉差。因此，本港若不設法盡快控制好疫情，無法跟內地恢復通關，一切機遇都是空談。

責任編輯：陳楚源